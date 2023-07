Rettungsversuch beim Containerdorf fürs Gymnasium

Teilen

Die Container-Siedlung kann nicht bezogen werden. © Weber

Die Container-Siedlung am Gymnasium Olching soll so ertüchtigt werden, dass sie doch noch als Ausweichschule dienen kann. Das ist derzeit der Plan der Verantwortlichen.

Olching – Auf einen konkreten Zeithorizont will sich allerdings lieber niemand festlegen.

Der Prüfstatiker hat die bereits aufgebaute Container-Siedlung nicht abgenommen. Daher kann das Gymnasium nicht wie geplant den Umzug in die Ersatzschule beginnen. Damit liegt die Sanierung des Gymnasiums auf Eis.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf Nachfrage von Daniel Liebetruth (SPD) berichtete Landrat Thomas Karmasin im Kreisausschuss nochmal über den Fall, der auch eine juristische Dimension bekommen hat. Die Verantwortungsfrage wird zu klären sein und damit die Frage, wer die teuren Container bezahlt, während sie unbenutzt herum stehen.

Karmasin („Wir sehen uns als Opfer“) berichtete, dass die ausführende Firma der Einschätzung des Statikers entgegengetreten sei. Anderswo stünden solche Container in dieser Bauweise.

Das helfe in Olching aber nichts, so Karmasin. Er könne sich nicht über den Prüfstatiker hinwegsetzen. Die Firma wolle nun die Statik technisch verbessern. Das sei jedoch aufwändig und langwierig. Ein Umzug in den Sommerferien sei unmöglich. Alles andere sei mit Fragezeichen versehen. Unklar sei auch, wann die bereits bestellten Umzugsfirmen neue Termine machen könnten. st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.