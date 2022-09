„Ritchy The Voice“: Der Olchinger Stern am Schlagerhimmel

Von: Peter Loder

Bei der Aufnahme für die Fußball-Hymne des SCO: Dominik Dierich (v.l.), Waldemar Pöllner, Kosta Korenas und Richard Schießl. © Peter WEBER

Er ist so etwas wie der Paul Potts von Olching: Richard Schießl alias Richard Stern. Der große Durchbruch, der dem britischen Sänger quasi von heute auf morgen gelang, lässt allerdings noch auf sich warten. Dabei stand Richard Schießl sogar schon bei den Löwen im Stadion und beeindruckte mit seiner Stimme.

Olching – Sein Spitzname ist „Ritchy The Voice“, und er ist ein Phänomen. Im Jahr 1995 erkrankte er an Stimmbandkrebs und wurde mit einem damals neuartigen Medikament erfolgreich behandelt. Eigentlich wäre damit seine kurz zuvor gestartete Sängerkarriere schon beendet gewesen, ehe sie richtig begonnen hatte. Doch wenn Richard Stern heute ein Lied anstimmt, umfasst sein Klangvolumen außergewöhnliche dreieinhalb Oktaven.

Er war schon in bekannten TV-Shows

Im richtigen Leben heißt der Künstler Richard Schießl, lebt in Olching und ist 64 Jahre alt. Sein halbes Leben steht er auf der Bühne. Eigentlich müsste er längst eine Karriere wie der englische Castingshow-Senkrechtstarter Paul Potts haben, mit dem der Oberbayer sogar eine gewisse Ähnlichkeit hat. In jedem Fall, was die Stimme angeht. Wie Potts war Schießl schon in TV-Entdeckershows, etwa bei „Das Supertalent“ und „The Voice of Germany“. Der große Durchbruch blieb aber aus. Auch, weil das berüchtigte Vitamin B fehlte. Denn ohne Beziehungen laufe in der Branche nichts, meint er.

Dafür klatschten im türkischen Frühstücksfernsehen die Moderatoren und ihre Gäste kräftig mit, als Schießl auf Deutsch Schlager vor der Livekamera sang. Zu hören und zu sehen ist das online auf www.richardstern.de. Er kann auch Volksmusik. Beim österreichischen Grand Prix schaffte er Platz 22 unter 600 Teilnehmern.

Traum von den großen Bühnen

Schon als Kind habe er davon geträumt, auf den Bühnen dieser Welt zu stehen, erzählt Schießl. „Daheim stand ich vor der HiFi-Anlage und zwitscherte bei Elvis-Songs mit.“ Als er dann zur Schule ging, war der Kirchenchor die nächste Station.

Als Jugendlicher in den 1970er-Jahren, als die Dorf-Diskos boomten, wagte Schießl einen weiteren Schritt. Er nahm an Gesangswettbewerben teil, kam regelmäßig unter die ersten Drei und legte sich seinen Künstlernamen zu. Weil er kein Instrument spielen kann, aber die Stimme sein kostbarstes Gut ist, leistete sich der Olchinger eine damals sündhafte teure Playback-Anlage und wurde als so genannter Alleinunterhalter regelmäßig gebucht.

Großes Repertoire

„Es macht mich glücklich, dass ich mit meiner Leidenschaft Menschen erreiche und tief berühre. Musik ist mein Leben.“ Weshalb er als Sänger und Liedermacher schon bei unterschiedlichen Formationen aufgetreten ist. Sein Repertoire umfasst 700 Songs aller gängig bekannter internationaler Künstler.

Ein Meilenstein war der 16. Dezember 2016, als er in der Allianz Arena, der damals schon ungeliebten und später auch verlassenen Löwen-Heimat, das neue Vereinslied des TSV 1860 München live im Stadion schmetterte: Auf die „Die weißblaue Kraft“ folgte noch „1860 Go Go Go“.

Woran sich jetzt der damals als Vereinsvize amtierende Daxerhof-Wirt Peter Helfer erinnerte. Mittlerweile ist er Fußballchef beim SC Olching und verpflichtete Schießl für die 100-Jahr-Feier des Klubs. Als Zugabe-Zuckerl komponierte er mit seinem Eichenauer Musikpartner Kosta Korenas (siehe Kasten) eine neue Vereinshymne, die wie in der großen Arena auch in Olching Open Air im Stadion gesungen wurde.

Balladen haben es dem Dachdecker angetan

In nur einer Woche war der Song mit dem Titel „Wir feiern den SC Olching“ in trockenen Tüchern. Darauf sind die beiden stolz, vielleicht wird sogar eine CD produziert. Wie sein Eichenauer Kollege mit griechischen Wurzeln wird Schießl ebenso oft von Hoteliers vornehmlich auf Rhodos zur Unterhaltung deutscher Urlauber gebucht. Auch auf Kreuzfahrtschiffen war der 64-Jährige bereits etliche Male.

Höchst emotional und traurig sind die Anlässe, bei den „Ritchy The Voice“ in seiner bayerischen Heimat häufiger zu hören ist. Wenn er bei Beerdigungen das „Ave Maria“ anstimmt, lassen die Trauergäste ihren Tränen freien Lauf. Balladen haben es dem hauptberuflich in der Dachdecker-Branche tätigen Schießl ohnehin angetan. „In meinen Liedern und Texten kann ich mit meiner Stimme eigene Geschichten darstellen und erzählen.“ Und das mit Gänsehaut-Garantie.

Musikalischer Spezl: Der griechische Barde aus Eichenau

Kosta Korenas, der als hauptberuflicher Musiker in 13 Sprachen singt, vier Alben veröffentlicht hat und seit 23 Jahren in Eichenau lebt, durfte 1988 sogar einmal auf einem im Mittelmeer kreuzenden US-Flugzeugträger auftreten. Er sorgte für Aufsehen unter den Soldaten, als er ein russisches Volkslied schmetterte.



„Der Kapitän war begeistert“, erinnert sich der 65-Jährige, der schon mit Vicky Leandros, Nana Mouskouri und Al Bano auf der Bühne stand und vier Instrumente spielt. Der in Saloniki geborene und in München aufgewachsene bayerische Grieche schreibt auf seiner Homepage www.kosta-korenas.de stolz von „zwei Millionen deutschen Urlaubern, die ich auf Rhodos schon mit sonnigen Hits unterhalten habe“.



Von dem tiefen Bariton seines Partners Richard Stern alias Schießl schwärmt Korenas in höchsten Tönen. Er plant zudem gemeinsame Auftritte auf der griechischen Sonneninsel. lo

