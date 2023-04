Schlager-Sternchen: Neuer Song beschreibt Sinnlosigkeit des Krieges

Von: Peter Loder

Eva Kaufmann im neuen Video. © mm

Sie ist die Tochter von Schauspieler Günther Kaufmann, bislang war von Promi-Bonus aber wenig zu spüren: Die Olchingerin Eva Kaufmann will sich als Schlagersängerin einen Namen machen.

Olching – Nun hat sie die Single „Dieser Weg“ herausgebracht, bei der sie auch Unterstützung eines bekannten Produzenten in der Szene bekam.

„Dieser Weg“ könnte der Durchbruch sein. Unter diesem Titel und unter den Fittichen eines der ganz Großen in der deutschen Musikbranche erschien am vergangenen Freitag die Single der in Olching lebenden Schlagersängerin Eva Kaufmann. Das Comeback der 53-Jährigen, die seit zehn Jahren immer wieder mal ihr Glück in der Schlagerszene versucht hatte, wird diesmal von Gerd Jakobs begleitet.

Arbeitete schon mit Florian Silbereisen: Produzent Gerd Jakobs ist begeistert von seiner Neuentdeckung. © mm

Der Produzent

Der mit Gold- und Platinauszeichnungen überhäufte Musikproduzent und Komponist aus Viersen (Nordrhein-Westfalen) hat bereits Stars wie G.G. Anderson und die „Klubbb3“-Formation um Florian Silbereisen erfolgreich betreut. Auch Andrea Berg, Stefan Mross, Ross Antony, die Amigos und Fantasy arbeiteten mit ihm zusammen. Nun kümmert sich Jakobs gemeinsam dem Komponisten Michael Fischer um die Karriere von Eva Kaufmann. Sie will endgültig aus dem Schatten ihres berühmten Vaters, Günther Kaufmann, treten. Der Schauspieler, der durch die Filme von Rainer Werner Fassbinder bekannt wurde, starb vor zehn Jahren.

Mit Songwriter Steffen Jürgens schrieb die Frau mit der sanften und gefühlvollen Stimme nun den Text für „Dieser Weg“, der vor knapp einem halben Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs entstanden ist und an Aktualität gewonnen hat. Der Song mit der klaren Botschaft, der so ganz anders klingt als der gleichnamige Hit von Xavier Naidoo, beschreibt die Sinnlosigkeit des Krieges und drückt die Hoffnung aus, dass die Menschen zur Vernunft kommen, um sich die Hände zu reichen.

Hofft auf den Durchbruch: Eva Kaufmann. © mm

Aufgenommen wurde das Lied in einem Augsburger Tonstudio. Das entsprechende Musikvideo mit klaren und dramatischen Bildern entstand in einem Panzermuseum in Aachen. Die Zusammenarbeit mit Jürgens beschreibt Eva Kaufmann als „wunderbare Symbiose“.

Gerd Jakobs wiederum ist hin und weg von seiner Neuentdeckung: „Als ich den Song in meinem Studio zum ersten Mal hörte, fiel mir gleich die Stimme auf. Eva hat etwas, was mich total an die Art und Weise der alten Juliane-Werding-Songs erinnert.“ Das Lied werde, so Jakobs Einschätzung, vielen Menschen „in dieser schlimmen Zeit aus der Seele sprechen und etwas zum Nachdenken anregen“.

Fiesta Records

Pünktlich zum Start der bei Fiesta Records erschienenen und von Universal Music vertriebenen CD ist Eva Kaufmann auf Promotion-Tour durch Radiostationen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Zwischendurch werden Interview-Anfragen von großen Illustrierten erledigt. Auch TV-Termine dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen. Den letzten großen Auftritt vor der Kamera hatte sie 2018 bei „The Voice of Germany“ mit dem Coversong „Ohne dich schlaf’ ich heut Nacht nicht ein“.

Ihren Teilzeit-Job als gelernte Barista und Kaffee-Expertin macht Eva Kaufmann nebenher. Nach Stationen in einer Olchinger Großbäckerei und einer namhaften Konditorei sowie einer Zwischenstation in Obermenzing wird sie ab Mai in einem neu eröffneten Gröbenzeller Café tätig sein. In Olching lebt die in München geborene Sängerin und engagierte Tierschützerin mit ihrem Lebensgefährten und dem aus einem rumänischen Tierheim befreiten Hündchen „Maja“ schon seit mehreren Jahren. Im Daxerhof ist sie nicht nur Stammgast, sondern hatte dort auch bei Privatfeiern schon einige Live-Auftritte.

