Saubere Luft an Olchings Schulen

Unter einer der neuen Anlage (v.l.): Reinhard Henzler (Bauamt), Maximilian Gigl, Felix Malsch (Firma Luka), Rektorin Elisabeth Krause und Bürgermeister Andreas Magg. © Stadt

An den drei Olchinger Grundschulen wurde während der Sommerferien in allen Klassenzimmern, die noch nicht über raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) verfügten, solche Anlagen eingebaut. 67 Geräte wurden innerhalb von sechs Wochen installiert.

Olching – Die neu eingebauten Anlagen ersetzen in diesen Klassenzimmern seitdem die mobilen Luftreinigungsgeräte, die seit Anfang des Schuljahres im Jahr 2021 dort im Einsatz waren. Damit verfügen jetzt alle Klassenzimmer an den Grundschulen der Amperstadt über RLT-Anlagen, die gerade in Coronazeiten, aber auch darüber hinaus, für eine hygienische, gute Raumluft und eine ideale Frischluftzufuhr mit Wärmerückgewinnung sorgen.

Die Gesamtkosten für den Einbau der Anlagen belaufen sich der Stadt zufolge auf 2,1 Millionen Euro. Davon werden 1,5 Millionen Euro vom Bund gefördert. Trotz erheblicher Lieferschwierigkeiten wurden die Arbeiten bis zum 1. Schultag abgeschlossen. In den Herbstferien folgen kleine Nacharbeiten.

„Ich bin sehr froh und dankbar, dass unser Bauamt den Einbau der Geräte trotz der aktuellen Verwerfungen auf dem Weltmarkt termingerecht realisieren konnte“, so Bürgermeister Andreas Magg. Gerade die einbauende Firma Luka und der Hersteller Swegon hätten hier großes Engagement gezeigt. Auch Schulreferent Maximilian Gigl zeigte sich erfreut, dass Olching hier eine Vorreiterrolle eingenommen hat.

