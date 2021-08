Schlag gegen Raser und Fans aufgemotzter Autos

Fahrzeuge sichergestellt

Am vergangenen Freitag kontrollierte die Polizei eine in der Autoszene beliebte Tankstelle. Insgesamt stellen die Beamten 36 Verstöße fest.

Geiselbullach – Aufheulende Motoren, quietschende Reifen, verstopfte Tankstellen: Immer wieder muss die Polizei einschreiten, wenn sich Mitglieder der Autoposer- und Tuningszene treffen. Am vergangenen Freitag kontrollierten die Beamten in einer groß angelegten Aktion rund 20 Wagen und ihre Fahrer an einer Tankstelle in Geiselbullach. Diese gilt als beliebter Treffpunkt.

In den vergangenen Wochen hatten die Beamten festgestellt, dass sich die Autobegeisterten wieder vermehrt an den einschlägigen Tankstellen treffen. Bei der Kontrolle am Freitag landeten die Polizisten wieder einige Treffer. Insgesamt stellten die Ermittler 36 Verstöße fest. Weil die Besitzer ihre Fahrzeuge stark verändert und umgebaut hatten, erlosch bei 14 Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. Zwei Autos wurden sogar sichergestellt.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, ist die Geiselbullacher Tankstelle Anlaufpunkt für Poser und Tuner. Erstere lassen dem Sprecher zufolge gerne den Motor aufheulen oder beschleunigen stark, die Tuner legen den Schwerpunkt auf spektakuläre Umbauten. „Es sind aber Brüder im Geiste“, so der Sprecher.



Die Kontrolle in Geiselbullach war Teil einer groß angelegten Kontrollaktion gegen die Szene. Auch in den Zuständigkeitsbereichen anderer Polizeipräsidien nahm man die Autobesitzer ins Visier. Dabei kontrollierte die Polizei auch, wie schnell die Fahrer unterwegs waren. Spitzenreiter war ein Mann, der statt mit den erlaubten 70 mit 113 Stundenkilometern unterwegs war. tog