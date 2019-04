Serie von Auto-Aufbrüchen: Das rät die Polizei

von Kathrin Garbe schließen

Seit Kurzem treibt ein Dieb in Olching sein Unwesen. Er schlägt die Scheiben von Autos ein oder bricht die Türen auf, um an Wertsachen zu gelangen. Vier Mal war er schon erfolgreich. Die Polizei bitte Autobesitzer um Vorsicht – und hat auch einen Appell an die Passanten.