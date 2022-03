Mensch der Tat: Sie sorgte für volle Regale bei der Tafel

Von: Ulrike Osman

„Wie im Supermarkt“ sieht es bei der Olchiner Tafel aus, wenn die Ware sortiert ist, sagt die langjährige Leiterin Gerda Bergler aus Eichenau. © Weber

18 Jahre lang hat Gerda Bergler bei der Tafel in Olching gearbeitet. Mehr als zehn Jahre lang war sie die Leiterin. Nun hat sie sich zwar zurückgezogen – doch mit ihrem ehrenamtlichen Engagement ist noch lange nicht Schluss.

Olching – Einfach so in den Tag hineinleben, das ist nichts für Gerda Bergler. „Ich könnte nicht zwei Stunden am Frühstückstisch sitzen“, sagt die Rentnerin. Als ihr jüngster Sohn 2004 mit dem Studium fertig war und auszog, war für sie klar, dass jetzt nicht die große Freiheit anbrach – sondern sie eine neue Aufgabe brauchte. „Ich habe mir sofort ein Ehrenamt gesucht.“ Dass es die Tafel wurde, war Zufall. Gerda Bergler las in der Zeitung eine Anzeige, in der Mitarbeiter für die Olchinger Ausgabestelle gesucht wurden. Sie ging hin und fühlte sich gleich wohl. „Die Chemie hat von Anfang an gestimmt.“

Bei der Aktion „Mensch der Tat“ kann jeder mitmachen, der sich ehrenamtlich engagiert oder jemanden kennt, der ehrenamtlich arbeitet. Bewerbungen sind möglich über www.ehrenamtsboerse-lkr-ffb.de. Wenn jemand eine andere Person vorschlägt, muss der Vorgeschlagene die Bewerbung unterschreiben, bevor sie zurückgesendet wird. Dies geschieht entweder per E-Mail an ehrenamt@buergerstiftung-lkr-ffb.de oder via Post an Ehrenamtsbörse, Münchner Straße 5/ 3. OG, 82256 Fürstenfeldbruck. Eine Jury – bestehend aus Vertretern der Bürgerstiftung, der VR-Bank und des Landratsamts kürt die Gewinner. © mm

Die Arbeit sagte ihr zu, auch wenn sie nicht immer appetitlich war. Oft musste verdorbener Inhalt aus Obst- und Gemüsekisten entsorgt werden. Auch körperlich war die Tätigkeit anstrengend. Doch wenn die ehemalige Mitarbeiterin des Münchner Sozialamts gemeinsam mit sechs weiteren Ehrenamtlichen montagsabends im fertig eingeräumten Laden stand und die ordentlichen, gut gefüllten Regale betrachtete, die am nächsten Tag von den Kunden leer gekauft werden würden, freute sie sich. „Wenn alles geputzt und eingeräumt ist, schaut es bei uns aus wie im Supermarkt“, sagt die 75-Jährige stolz.

Weiter in Kontakt

Sie spricht immer noch im Präsens, obwohl sie sich aus der Tafel zurückgezogen hat. Es war halt doch eine lange Zeit, die sich nicht so einfach abhaken lässt. „Mit meinen Kolleginnen stehe ich immer noch in Kontakt“, betont Gerda Bergler. 2010 hatte sie die Leitung der Tafel übernommen und fortan noch mehr Aufgaben. Vor allem musste sie dafür sorgen, dass die Ausgabestelle genügend Ware von den Läden der Umgebung bekam. „Da musste man sehr am Ball bleiben.“ Manche Supermärkte unterstützten die Tafel ohne Wenn und Aber, andere winkten ab. Oder – noch ärgerlicher – sie sagten erst zu und stellten dann kaum etwas zur Verfügung. „Manchmal musste man einfach abwarten, bis ein neuer Marktleiter kam.“

Sonderaktionen

Zu Festen wie Weihnachten und Ostern gab es oft Sonderaktionen, zum Beispiel von Kindergärten gestiftete Geschenkpäckchen für die Kinder von Tafelkunden. 170 Berechtigte versorgte die Olchinger Tafel unter Gerda Berglers Ägide, ein großer Teil von ihnen Alleinerziehende, Rentner und Migranten. Den Laden besuchten pro Ausgabetag etwa 70 Menschen. Der Leiterin war es immer wichtig, dass niemand zu kurz kam, auch wenn das gelegentlich zu Diskussionen führte. Aber mehr als drei volle Tüten pro Kunde waren nicht drin – damit auch der Letzte noch genügend Ware bekam. „Dass sich jemand richtig aufregte, war die Ausnahme“, sagt die zweifache Mutter und dreifache Großmutter. Und selbst, wenn – sie blieb immer souverän. „Im Ehrenamt soll man sich nicht ärgern, das hat keinen Sinn.“

Über ihre Motivation sagt die Eichenauerin, sie habe sich einfach gefreut, Gutes tun zu können. Manche Kunden kennt sie seit dem ersten Tag, andere kamen und gingen. „Freude hat es mir bereitet, wenn ein jüngerer Tafelkunde wieder einen Job gefunden hatte und seine Lebensumstände sich so verbesserten, dass er die Tafel nicht mehr brauchte.“

Zu anstrengend

Nach 18 Jahren hat sie nun einen Schnitt gemacht. Körperlich wurde der 75-Jährigen das Kistenschleppen zu anstrengend. Außerdem findet sie Veränderung wichtig, um geistig fit zu bleiben. Deswegen will sie sich nun einem neuen Ehrenamt zuwenden. „Es gibt Anfragen, aber es ist noch nichts spruchreif“, sagt die Rentnerin. Es werde aber eine Bürotätigkeit werden, und diese soll sich auf einen Einsatz in der Woche beschränken.

Doch, es sei schon eine Umstellung, jetzt mehr Zeit zur Verfügung zu haben, räumt die Seniorin ein. Um jeden Tag mindestens einmal aus dem Haus zu kommen, hat sie mit Walken angefangen. Ansonsten will sie mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, der immer hundertprozentig hinter ihr stand und oft auch praktische Hilfe leistete. Das gemeinsame Hobby Golfen soll künftig noch mehr zu seinem Recht kommen – Gerda Bergler kann es kaum erwarten, dass mit dem anstehenden Frühling die Saison endlich losgeht.

