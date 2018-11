Sie suchen die Wissenschaftler von morgen

Geografie-Lehrer Oliver Schuppach (mit Globus) ist mit acht Kollegen am kommenden Wochenende in Berlin, um dort das Ko nzept Brain of Olching vorzustellen. Wenn sie bei der Messe gewinnen, präsentieren sie das Projekt 2019 in Portugal.

Gymnasium Olching

von Tom Eldersch schließen

Fast jeder hat schon einmal von der Casting-Show „The Voice of Germany“ im Fernsehen gehört. Doch wer weiß schon, was hinter „Brain of Olching“ steckt? Ganz einfach: Mit der Anlehnung an das TV-Format will man am Gymnasium die talentiertesten Nachwuchs-Wissenschaftler finden.