Singen war ihre ganz große Leidenschaft

Singen – das liebte Gerda Meyerle seit frühester Jugend. Als Kind sang sie im Rudolf-Lamy-Kinderchor. Mit 15 war ihre Sopranstimme im Soundtrack eines Spielfilms zu hören.

Olching – Als Mitglied des Gesangvereins Harmonie Olching stand sie unzählige Male auf der Bühne – und an so exponierten Orten wie dem Balkon des Münchner Rathauses.

Das Singen und ihr christlicher Glaube halfen der 1938 in Simbach an der Isar geborenen Gerda (eigentlich Gertrud) Meyerle durch ein Leben, das nicht immer schön war. Ihre Eltern trennten sich, als sie noch ein Kleinkind war. Mit der zweiten Heirat ihrer Mutter bekam sie einen Stiefvater und bald zwei Halbbrüder, die sie mitversorgen musste. Für die Hausaufgaben blieb oft nur nachts Zeit. In den Augen ihrer Mutter war Schule für ein Mädchen unwichtig. Mit Unterstützung ihres Stiefvaters setzte die damals 14-Jährige dennoch durch, dass sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau machen durfte.

1966 heiratete sie ihren Mann Adolf, 1971 kam ihr einziges Kind zur Welt. Tochter Birgit war Gerda Meyerles ganzes Glück. Für sie nahm sie sich immer Zeit – trotz Berufstätigkeit, Englisch- und Computer-Kursen in der Volkshochschule und stets tipptopp in Schuss gehaltenem Haushalt.

Zeitweise hatte die Powerfrau drei Jobs gleichzeitig. Sie arbeitete als Sachbearbeiterin bei Siemens und an ihrem freien Tag als Pfarrsekretärin in München-Forstenried. Sonntags tippte sie für den Bayerischen Rundfunk in Höchstgeschwindigkeit die Sportnachrichten in die Schreibmaschine. Nicht, dass ihr Mann schlecht verdient hätte. Doch Gerda Meyerle war es wichtig, wenn nötig finanziell auf eigenen Beinen stehen zu können. 1992 zog das Ehepaar, das mit nichts angefangen hatte, ins hart erarbeitete Eigenheim nach Olching.

Nebenbei engagierte sie sich als Spendensammlerin für die Caritas und später als Schatzmeisterin für den Gesangverein Harmonie. Die begeisterte Autofahrerin liebte es, Verwandte und Freunde zu bekochen und füllte oft die Gefriertruhe ihrer Tochter samt Großfamilie mit selbst gemachten Köstlichkeiten. Im Ruhestand beteiligte sich die dreifache Großmutter an zwei Olchinger Senioren-Tanzgruppen, genoss die tägliche Lektüre des Tagblatts und löste Kreuzworträtsel, um den Geist fit zu halten.

Doch eine schwere Darmoperation im Jahr 2010 setzte dem aktiven Leben ein Ende. In den letzten Jahren ging sie kaum noch aus dem Haus und war sehr dankbar für die Fürsorge ihrer Tochter, die Ende 2020 sogar zu ihr zog. Gerda Meyerle wurde 84 Jahre alt.

