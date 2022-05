Skatepark als neue Attraktion für alle

Von: Kathrin Böhmer

Am Donnerstag wurde die neue beziehungsweise umgebaute Skateanlage in Olching offiziell eröffnet. Mit dabei waren (Foto oben, von links) Peter Eisele (Bauamt), Christine Hillebrand (Jugendreferentin), Bürgermeister Andreas Magg, SPD-Stadtrat Ralf Greim und Alexander Mütze. © Weber

Wer auf den derzeit leeren Olchinger Volksfestplatz geht, stößt in einer Ecke auf das pure Leben: Hier tummeln sich zahlreiche Kinder mit ihren Scootern und vollführen auf Hindernissen waghalsige Sprünge.

Olching – Der neue Skatepark, der aus einer Bürgerinitiative hervorging, wird sehr gut angenommen. Und bald schon gibt es das erste spektakuläre Event.

Alexander Mütze ist glücklich. Der 43-Jährige mit den Tattoos auf den Armen, die unter dem Ärmel des Karohemds hervorblitzen, steht am späten Donnerstagnachmittag am Rande des Olchinger Volksfestplatzes und schaut dem Gewusel zu. Auf der geteerten Fläche vor ihm befinden sich Hindernisse, die „Funbox“ oder „Pyramide“ heißen. Auf der großen Rampe mit dem Bullauge als Sichtfenster, die ordentlich Schub für spektakuläre Sprünge gibt, geht es zu wie in einem Bienenstock. Viele kleine Menschen mit Rollern, sie heißen eigentlich „Scooter“, Helmen und leuchtenden Augen toben sich aus.

Die Sicherheit

Jetzt ist es offiziell: Das Projekt, das Alexander Mütze zusammen mit Nils Veltrup vor gut drei Jahren angestoßen hatte, ist vollendet. Der Olchinger Skatepark ist umgebaut und erneuert. Neben mehr Spaß für die Kinder stand dabei vor allem die Sicherheit im Vordergrund.

70 000 Euro hat es insgesamt gekostet, im klammen Haushalt der Stadt gesplittet auf die Jahre 2021 und 2022, dementsprechend wurden auch die Arbeiten fertiggestellt. Im Dezember wurden die Teile angeliefert und montiert. Das hat eine Fachfirma übernommen. Im Bauamt der Stadt war Peter Eisele beauftragt, aber eigentlich war es für ihn vielmehr eine Herzensangelegenheit. Mit viel Engagement half er dabei, die Pläne umzusetzen.

Handfeste Hilfe

Die von Mütze und Veltrup gegründete „Skatepark-Initiative“ hat immer handfeste Hilfe bei den Arbeiten versprochen, zumindest am späteren Nachmittag. Tagsüber ging es schlecht wegen der Schule. „Zehn bis 15 Kinder haben mitgeholfen und kleinere Aufgaben übernommen“, erzählt Mütze. Die Scooter-Fans haben riesiges Engagement gezeigt: Sie waren in großer Zahl vertreten, wenn der Umbau des Skateparks im Stadtrat besprochen wurde. Auf der Zuschauertribüne in der Turnhalle an der Heckenstraße, wo die Sitzungen pandemiebedingt stattfinden, waren sicher noch nie so viele Roller abgestellt. Im März waren die Arbeiten schließlich fertig, nur kleinere Nachbesserungen stehen noch an, es fehlen noch die Fugen mit Kunstharz zwischen Hindernissen und Boden.

Der TÜV hat die Anlage abgenommen, wie Mütze berichtet. Interessanter Punkt: Auf die große Rampe darf keine Leiter oder so etwas führen. „Der TÜV sagt, dass die Scooterfahrer selbst hinaufkommen müssen, damit gewährleistet ist, dass sie die Fähigkeit besitzen, auch wieder heil herunterzukommen“, erzählt der Initiator Mütze. Für alle, denen das nicht gelingt, stehen aber Einsteiger-Hindernisse zur Verfügung. Sprich: erst auf die kleine Rampe und Sprungschanze.

Der erste Wettbewerb

Wer das dann richtig gut beherrscht, kann am kommenden Wochenende sein Können zeigen. Am Samstag, 21. Mai, findet der erste Wettbewerb statt. Los geht es um 12 Uhr, Anmeldung ist ab 11 Uhr. Zeitgleich sind am Volksfestplatz die Gladiator-Games. Mütze erwartet bis zu 60 Teilnehmer bei dem Scooter-Contest, aus dem Landkreis, aber auch aus München und Augsburg. „In München gibt es für Scooterfahrer nichts“, sagt Mütze. Dabei sei das absolut Trend bei den Kindern und Jugendlichen.

So ganz abgeschlossen ist die Arbeit für Mütze aber nicht. Der passionierte Skateboardfahrer würde sich freuen, wenn hier ein neuer Treffpunkt entsteht. „Wenn sich auch die Eltern Zeit nehmen, vielleicht eine Brotzeit mitbringen und Picknick auf der Wiese machen.“ Was den Müll angeht, hat Peter Eisele vom Bauamt schon gute Nachrichten: Bislang sei das „nicht so schlimm“. Es soll aber noch ein Mülleimer aufgestellt werden.

