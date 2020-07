So gut war noch kein Abitur-Jahrgang am Olchinger Gymnasium

Die Turnhalle des Gymnasiums Olching wurde im Vorjahr saniert – und war nun bereit für die Abiturfeier unter besonderen Umständen.

Olching – Vier Gruppen mit je rund 20 Schülern feierten so hintereinander in einem würdigen Rahmen. Die Aula des Gymnasiums, in der sich in den vergangenen Jahren in aller Regel um die 100 Schüler zur Übergabe der Abschlusszeugnisse versammelt hatten, hätte den coronabedingten Vorgaben nämlich nicht entsprochen.

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) lobte die besondere Atmosphäre: „Es ist die aufgelockertste Abifeier, die ich je erlebt habe.“ Magg meinte damit seine eigene Zeit als Gymnasiast, aber auch die vergangenen zwölf Jahre, in denen er stets als Stadtoberhaupt zu Gast war. Der Rathauschef erinnerte an den Neujahrsempfang. Dort hatte er noch darüber gesprochen, dass Normalität ein Glücksfall sei. „Ohne zu ahnen, wie schnell daraus Wahrheit entsteht.“

Trotz Abstandsregeln - die Eltern waren ganz nah bei ihren Kindern

Allein die Sitzordnung dieser besonderen Abiturfeier führte zu einer speziellen Stimmung. Die Abstände mussten eingehalten werden. Es gab aber auch Ensembles, so dass Eltern ihr Kind, das gerade das Abitur bestanden hatte, in die Mitte nehmen konnten. So konnte eine stolze Mutter die Hand der Tochter halten und ein Vater seinem Sohn auf die Schulter klopfen, ehe dieser sein Reifezeugnis überreicht bekam. Die ganze Prozedur mit allen vier Feiern dauerte über fünfeinhalb Stunden.

Viel Aufwand für einen ganz besonderen Jahrgang: Mit einem Gesamtschnitt von 2,16 erreichten die Abiturienten den besten Wert aller Zeiten. Das erwähnte Schulleiter Rene Horak in seiner Ansprache. 87 Schüler haben das Abitur bestanden, 35 mit einer Eins vor dem Komma.

Andreas Magg: „In dieser Krisenzeit haben Sie es gigantisch hinbekommen“

Auch darauf ging Bürgermeister Magg ein. „In dieser Krisenzeit haben Sie es gigantisch hinbekommen.“ Jeder soll zufrieden seien, was und wie er es geschafft habe. Gleichzeitig blickte der Olchinger Bürgermeister noch in die Zukunft. „Um acht Uhr früh wird jetzt keiner mehr nachsehen, ob Sie pünktlich da sind.“ Das liege nämlich künftig in der Entscheidung und Verantwortung jedes Einzelnen.

Landrat Thomas Karmasin sprach in einer kurzen Videobotschaft davon, dass dieses Jahr die Schüler auch in der Kunst des Improvisierens unterrichtet worden seien. Und Absolventin Robin Wölfl drückte in ihrer kurzen Rede gegenüber ihren Mitschülern den Stolz über das Erreichte so aus: „Wir haben Abitur: Immerhin.“