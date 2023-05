So soll das Abwasser noch sauberer werden

Von: Tobias Gehre

Die Kläranlage in Geiselbullach muss künftig noch strengere Auflagen erfüllen. Betriebsleiterin Veronika Völker und Amperverbands-Geschäftsleiter Thomas Mösl sehen sich gut gerüstet. © gehre

Mit einer neuen Richtlinie fürs Abwasser will die EU-Kommission die Umwelt sauberer machen. Umsetzen müssen die neuen Regeln die Kläranlagen. In der größten im Landkreis in Geiselbullach sieht man sich für die Umstellung gut gerüstet. Eine wichtige Frage ist aber noch offen.

Landkreis – Die derzeit geltende Richtlinie für kommunales Abwasser hat ihre besten Zeiten hinter sich. Sie ist mehr als 30 Jahre alt. In diesen drei Jahrzehnten hat sich viel getan. Vor allem weiß man heute viel mehr über die Schadstoffe im Abwasser – und wie sie sich auswirken. Und auch beim Thema Energieverbrauch wird heute genauer hingeschaut als noch Anfang der 90er. Deshalb bringt die EU-Kommission eine neue Richtlinie auf den Weg.

Kläranlage sollen ergieneutral werden

Diese soll die Betreiber von Kläranlagen verpflichten, energieneutral zu arbeiten. Soll heißen: Sie müssen die Energie, die sie verbrauchen, selbst erzeugen – etwa durch Wind- oder Solarenergie oder die Nutzung des Klärschlamms zur Gaserzeugung.

Außerdem sollen größere Kläranlagen verpflichtet werden, eine so genannte vierte Reinigungsstufe zu installieren. Damit sollen dann etwa Mikroplastik oder Rückstände für Arzneimittel aus dem Wasser entfernt werden.

In der mit Abstand größten Kläranlage im Landkreis in Geiselbullach sieht man den Plänen der Kommission relativ gelassen entgegen. Rund 83 Prozent der benötigten Energie werden jetzt schon vor Ort erzeugt, erklärt Betriebsleiterin Veronika Völker. „Wir sind auf einem guten Weg zur Energie-Neutralität.“ Erreicht werde das durch die Verstromung von Klärgas sowie einer Solaranlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes. Weitere PV-Anlagen seien geplant. In etwa vier Jahren soll der Komplex komplett autark sein.

Pro Jahr verbraucht die Anlage rund 4500 Megawattstunden Strom. Pro Tag ist das etwa so viel wie eine vierköpfige Familie im Jahr verbraucht. Haupt-Energiefresser ist die Belüftung der Klärbecken. Sie benötigt etwa 80 Prozent der eingesetzten Energie, erklärt die Werkleiterin.

Ein weiterer Punkt in der neuen Abwasserrichtlinie soll das Entfernen von Mikroschadstoffen sein – also etwa Medikamentenrückstände oder Mikroplastik. Die so genannte vierte Reinigungsstufe würde nicht unerhebliche Umbauten erfordern – oder gleiche einen kompletten Neubau der Anlage. Für welche Variante sich der Amperverband als Betreiber entscheidet, sei aber noch nicht sicher, erklärt dessen Geschäftsleiter Thomas Mösl. „Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen.“

Millionen für Neuerungen

Auch für welche technische Umsetzung bei der Entfernung von Mikroschadstoffen man sich entscheidet, steht noch nicht fest. Vor der Energie-Krise habe man noch die Variante mit einer Ozon-Behandlung favorisiert, so Mösl. Doch die verbrauche viel Strom. Deshalb habe jetzt die Behandlung des Abwassers mit Aktivkohle die Favoritenrolle. Entschieden sei aber noch nichts.

Geplant ist in der neuen Richtlinie zudem, dass die Betreiber von Kläranlagen ihr Schaffen transparenter gestalten und wesentliche Leistungsindikatoren veröffentlichen. Auch dieser Anforderung sieht Betriebsleiterin Völker gelassen entgegen. Man führe bereits jetzt regelmäßige Energie-Audits durch. Alle Energie-Verbräuche kämen dabei auf den Prüfstand.

Fest steht: Billig wird die Umsetzung der neuen Anforderungen nicht. Veronika Völker und Thomas Mösl gehen von einem „Millionenbetrag“ aus. Um das zu stemmen, werde die Abwassergebühr steigen müssen.

Noch ist das aber Zukunftsmusik. Die aktuelle so genannte wasserrechtliche Genehmigung für die Kläranlage in Geiselbullach läuft noch bis 2029.

Zahlen und Fakten zur Kläranlage in Geiselbullach

Die Kläranlage in Geiselbullach ist mit Abstand die größte ihrer Art im Landkreis. Pro Jahr werden dort 13 bis 14 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt. Die Kloake hat dann teilweise einen weiten Weg hinter sich. In der Anlage in Geiselbullach wird das Abwasser aus Olching, Gröbenzell, Eichenau, Puchheim, Maisach und Germering gereinigt. Hinzu kommen Gilching und Weßling (Landkreis Starnberg) und Bergkirchen (Landkreis Dachau). Insgesamt ist die Anlage für die Hinterlassenschaften von rund 170 000 Menschen zuständig.



Das Kanalnetz des Amperverbands ist 500 Kilometer lang. Insgesamt 61 Pumpwerke sorgen dafür, dass alles in Bewegung bleibt.



Das Gelände der Kläranlage ist rund zehn Hektar groß. Insgesamt arbeiten dort 100 Mitarbeiter und 15 Azubis.