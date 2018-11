So tickt die Natur in den Olchinger Amperauen

Das Interesse an einer Informationstour durch den Olchinger Auwald war groß. 40 Bürger nahmen teil, stellten Fragen und erfuhren dabei allerhand Wissenswertes. So etwa, dass Totholz ein wertvoller Lebensraum ist und nicht jeder Weg gesichert werden muss.

Olching – Thomas Neubert vom städtischen Amt für Grünordnung und Umweltschutz lässt seinen Blick über das Ufer streifen. „Man sieht, wie der Sommer am Mühlbach genagt hat“, erklärt er. Die Kiesstreifen sind wegen der Dürre relativ breit. Die Trockenheit hat der Natur zu schaffen gemacht. Dass dort aber auch immer wieder unaufgeräumt wirkende Stellen zu finden sind, wo sich dürre Zweige und Äste stapeln, sei hingegen ein Segen – auch für viele Tiere. „Totholz ist für viele Käferarten Lebensraum und für Amphibien im Winter überlebenswichtig.“ Und der Verfall gehöre zum natürlichen Kreislauf dazu.

Manch einer der knapp 40 Olchinger, die trotz Regens an der Informationstour in den Amperauen teilnehmen, ist von dieser Information überrascht: Totholz ist kein abgestorbenes Produkt der Natur, das wie Müll schnell beseitigt werden muss. Das bestätigt auch Jürgen Belz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck, der unter anderem für den Auwald zuständig ist, und mit Neubert die Tour an diesem Tag anführt.

Dass sich der Mensch mit seinem Verhalten selbst manches Problem schafft, merkt Urte Langer, eine engagierte Bürgerin in Sachen Umweltschutz, an. Wenn Menschen zu häufig bislang unberührte Stellen betreten würden, entstünden schnell Trampelpfade. „Und daraus dann Wege, die gesichert werden müssen.“ Das Aufkiesen von solchen Strecken oder das zu schnelle Fällen von Bäumen könnten dann die Folge sein.

„Für Verkehrssicherung im Wald gibt es keine rechtliche Handhabe“, erläutert Belz an dieser Stelle. Ämter würden sich da oft auf richterliche Entscheidungen berufen, die von Fall zu Fall getroffen würden. „Ganz allgemein gilt, dass umgebungstypische Gefahren zu dulden sind“, so Belz. Im Wald könne eben zum Beispiel ein Ast herunterfallen. Für gewidmete Wege, die die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhalten haben, gibt es laut Belz allerdings strengere Maßstäbe. Das gelte auch für öffentliche Plätze, wie wiederum Neubert einfließen lässt. Am Nöscherplatz werde ein Baum bereits genau beobachtet. Da sei eine Fällung möglich.

Überhaupt ist es für Stadt und Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten immer wieder ein Spagat zwischen Umweltschutz, dem Bedürfnis nach Naherholung und Sicherheit. Das gelte auch für die Bekämpfung des Borkenkäfers. Der kann etwa eine Fichte, die durch Trockenheit geschwächt ist, angreifen. „Der Baum muss dann ganz schnell aus dem Wald“, betont Belz. Proteste hin oder her. Wegen der Schädlinge sei auch ein gewisser Laubholzbestand wichtig. Mit denen könnten die Krabbeltiere weniger anfangen.

Bisweilen aber setzt sich die Natur auch alleine durch. Das sei zum Beispiel bei den Hochwassern in den Jahren 1999 und 2013 der Fall gewesen, sagt der städtische Mitarbeiter Neubert. Da habe sich der Flusslauf an manchen Stellen zumindest einen Teil seiner ursprünglichen Form zurückerobert. Hier käme zudem das Totholz wieder als wichtiger Lebensraum ins Spiel. „In einem Flusslauf ist das für die Natur ebenfalls gewinnbringend“, weiß Neubert. Denn da greife der Mensch möglichst wenig ein. Gehe es jedoch um die Sicherheit – zum Beispiel an Brücken – sei das Wasserwirtschaftsamt sehr schnell mit der Beseitigung von Ästen und Bäumen zur Stelle.

Immer wieder kommen auf dem rund zweistündigen Spaziergang auch ganz persönliche Sichtweisen zur Sprache. Belz und Neubert stellen sich dem ebenso sachlich wie geduldig. Es fiel allerdings auf, dass kaum jüngere Erwachsene vertreten waren. Die Teilnehmer selbst nahmen die Tour positiv auf. Neubert kündigte an, dass bei entsprechendem Interesse von der Stadt im kommenden Frühjahr eine ähnliche Tour angeboten werden könne. So könnten die Entwicklungen verschiedener Jahreszeiten dargestellt werden. „Dann ist Vogelgezwitscher eingeschlossen“, wie Neubert abschließend ergänzte.

Natura 2000

Selbst einigen umweltinteressierten Teilnehmern war der Begriff Natura 2000 nicht geläufig. Dabei handelt es sich um ein Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Seit 1992 ist es wirksam und folgt der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (kurz FFH-Richtlinie). Natura 2000 soll typische Lebensräume von Tieren und Pflanzen bewahren helfen. Laut Jürgen Belz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bruck ist der Schutzstatus eher gering. Es gelte aber ein Verschlechterungsverbot