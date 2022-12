So viele Wünsche wie nie am Baum

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Stellten den Wunschbaum vor: Melanie Höft (v.l.), stellvertretende Geschäftsführerin Sozialdienst, Stefan Müller, Geschäftsführer Vorstand Sozialdienst, Bürgermeister Andreas Magg, Dieter Deinert (Leitung Tafel Olching) und Anja Eickenberg (Tafel Olching). © mm

Die Aktion Wunschbaum gehört in die Olchinger Vorweihnachtszeit wie der Adventskranz.

Olching – Es geht darum, bedürftigen Menschen, vor allem Kindern, eine Freude zu machen. „Wir haben heuer mehr als doppelt so viele Wünsche zu erfüllen, geschuldet dem unbändigen Andrang und horrenden Wachstum der Olchinger Tafel“, wie es vom Sozialdienst in einer Mitteilung heißt.

325 Wünsche warten auf Erfüllung, oft ganz bescheiden wie ein Bügeleisen oder ein Wasserkocher, was nachdenklich stimme. Über die Hälfte der Wünsche sind von Kindern, hier ist von Playmobil bis hin zu Malsachen, Schlafanzüge und Jacken alles dabei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Wunschbaum steht in den Räumen des Sozialdienstes an der Feursstraße 50, zweiter Stock. Initiiert wurde die Aktion vor vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Tafel. Jeder kann sich zu den regulären Öffnungszeiten einen Wunsch pflücken und noch bis zum kommenden Freitag erfüllen. Wer nicht vorbeikommen kann, meldet sich unter der Telefonnummer (0 81 42) 6 50 53 90.

„Wir brauchen jede Unterstützung, Olching hält zusammen!“, erklärt Melanie Höft, stellvertretende Geschäftsführerin des Sozialdienstes. Schön sei, dass viele Wunscherfüller bereits seit Jahren an dieser Aktion mitmachen, wie etwa der Verein „Kinder werden Freunde“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.