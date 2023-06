Olchinger Sozialdienst setzt auf neue Angebote - und Ganztagsbetreuung

Die Kosten fest im Blick

Von Ulrike Osman

Die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst bedeuten eine Mehrbelastung für die Sozialdienste. In Puchheim musste man deshalb die ambulante Pflege bereits aufgeben. Der Olchinger Sozialdienst steht noch gut da, übernimmt sogar neue Aufgaben wie die Ganztagsbetreuung.

Olching – Dass der Sozialdienst Puchheim seine ambulante Pflege aufgrund der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst wohl aufgeben muss, hat viele aufgeschreckt. Droht andernorts im Landkreis Ähnliches? Nicht bei uns, sagt der Olchinger Sozialdienst. Auch hier muss man allerdings die Kosten des sich stetig erweiternden Angebots sehr genau im Blick behalten.

„Wir zahlen gerade den Inflationsausgleich an unsere Mitarbeiter aus“, sagt der geschäftsführende Vorstand Stefan Müller. Bei 166 Mitarbeitern – hauptamtlichen, Minijobbern und Ehrenamtlichen – kommt da ein sechsstelliger Betrag zusammen. „Das ist schon verdammt viel Geld.“

Mitarbeiter müssenmotiviert bleiben

Müller kommt aus der freien Wirtschaft, steht seit 15 Monaten an der Spitze des Sozialdienstes und sieht es als eine seiner Hauptaufgaben an, dessen wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen. Dazu dienen „tägliche Kontrolle und ein wirtschaftlicher Blick auf das eigene Tun“. Damit ist kein strikter Sparkurs gemeint.

„Wir investieren gerade wieder“, sagt Müller. Den Mitarbeitern wird E-Bike-Leasing angeboten, es gibt Weiterbildungen für alle und vielleicht ein Sommerfest. „Danke zu sagen ist mir extrem wichtig.“ Außerdem müssen die Mitarbeiter im vom Fachkräftemangel gebeutelten Pflege- und Kinderbetreuungsbereich bei der Stange gehalten werden, denn Arbeit gibt es mehr als genug. Mit seiner ambulanten Pflege kümmert sich der Sozialdienst um 180 Patienten. Hauptsächlich sind es Olchinger, doch das Einsatzgebiet reicht mittlerweile bis nach Maisach, Eichenau, Gröbenzell und Puchheim.

„Wir wollen nicht wildern“, betont Müller. Doch wenn vor Ort die Kapazitäten fehlen und deshalb Anfragen in Olching ankommen (was Woche für Woche passiere), weise man die Menschen nicht ab. „Geht nicht, gibt’s nicht.“

Angebot immerweiter entwickeln

Der zweite, noch größere Tätigkeitsbereich ist die Kinderbetreuung. Der Sozialdienst betreibt Mittagsbetreuungen und Horte, zwei Einrichtungen für Kinder ab 18 Monate, ein Kinderhaus mit Krippen- und Kindergartengruppen sowie die Offene Ganztagsschule Graßlfing.

Die stetige Weiterentwicklung des Angebots ist für Müller ein entscheidender Faktor. Die Trägerschaft noch zu schaffender offener Ganztagsangebote an den Grundschulen Olching und Esting hat der Sozialdienst bereits im Blick. Entsprechende Konzepte könne man entwickeln, die Stadt bräuchte sie dann nur noch zur Förderung einzureichen. „Das ist nicht originär das, was jeder Sozialdienst macht“, sagt der Geschäftsführer.

Neben den Jüngsten und den Ältesten möchte er auch die mittlere Altersgruppe stärker in den Blick nehmen. Müller kann sich Vortragsreihen für Angehörige vorstellen, die sich plötzlich mit dem Thema Pflegebedürftigkeit der eigenen Eltern konfrontiert sehen. Die Fragen, die sich da auftun, die Suche nach Hilfen und Fördermöglichkeiten, kennt er aus eigener Erfahrung. Tatsächlich war es die Pflege seines Schwiegervaters, die Müller zur beruflichen Umorientierung hin zum Sozialen motivierte. Das alles soll auch dazu dienen, den Sozialdienst in der Öffentlichkeit stärker zu positionieren. Denn als Verein besteht eine der Finanzierungssäulen aus Mitgliedsbeiträgen. Und die sind rückläufig. Circa 500 Mitglieder hat der Sozialdienst derzeit - laut Müller waren es schon mal doppelt so viele. „Wir brauchen Olchinger als Mitglieder und wollen, dass sie wissen, dass es ohne sie nicht geht.“

Ganztagsbetreuung an der Mittelschule übernommen

Ab September übernimmt der Sozialdienst außerdem die Nachmittagsbetreuung im Rahmen des gebundenen Ganztags an der Mittelschule Olching. Anfang des Jahres sei die Anfrage gekommen, die man freudig angenommen habe, berichtet die stellvertretende Geschäftsführerin Melanie Höft. „Uns tut es gut, und wir fühlen uns bestätigt.“ Der größte Teil der benötigten zwölf bis 15 neuen Mitarbeiter sei bereits gefunden. Mit der Mittelschule steigt die Zahl der vom Sozialdienst betreuten Kinder auf 900.