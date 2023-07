Intervention im Bundestag: Abgeordneter muss Ordnungsgeld bezahlen

Olching/Berlin

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi muss ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro bezahlen. Er hatte sich am Freitag wohl etwas zu spontan zu einer offenbar nicht erlaubten Intervention hinreißen lassen.

Olching/Berlin - Wirtschaftsminister Habeck war zu Beginn der Debatte im Bundestag anwesend, vor dem Ende aber schon im Bundesrat, erklärt Schrodi. Nach der Debatte wollte die Opposition plötzlich Robert Habeck ins Plenum zitieren. „Wir als Koalition haben das per Handzeichen abgelehnt, auch weil es bei der Abstimmung nicht um inhaltliche Fragen, sondern um bloße prozedurale Fragen ging.“

Der CDU-Vertreter im Bundestagspräsidium habe geglaubt, kein eindeutiges Ergebnis erkennen zu können. Deshalb sei es zum Hammelsprung – Abgeordnete müssen durch das Durchschreiten verschiedener Türen ihre Abstimmung zum Ausdruck bringen – gekommen. Und das auch aufgrund der Stimmen aus der AfD.

Schrodi trat also vors Bundestagspräsidium und teilte dem CDU-Vertreter mit: Gemeinsam mit Faschisten einen solchen Popanz zu veranstalten, sei inakzeptabel. Auch Friedrich Merz und Alexander Dobrindt habe er das gesagt.

Bundestagspräsidentin Bas wies Schrodi zurecht und warf ihm einen ungebührlichen Angriff auf das Präsidium vor. Folge: 1000 Euro Ordnungsgeld, die Schrodi auch akzeptiert, wie er am Freitag sagte. „Ich werde mich auch für mein Verhalten entschuldigen“, so Schrodi, Abgeordneter aus dem Wahlkreis Bruck/Dachau. Die Intervention sei nicht geplant gewesen. „Ich habe mich aber so geärgert“, sagte der Olchinger gegenüber dem Tagblatt.

In der Sache bleibe er bei seiner Meinung: „Es ging ja nicht um Inhalte. Es ging nur darum, uns eins auszuwischen – und das auch noch mit Stimmen der AfD.“ Es sei darum gegangen, das Parlament verächtlich zu machen. Nach sechs Jahren im Bundestag war dies Schrodis erster Ordnungsruf.

