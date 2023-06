Bei den Special Olympics in Berlin: Olchingerinnen leben den Olympia-Traum

Von: Kathrin Böhmer

Trainerin Sandra Berger (v.l.) mit Melanie Scharff, Anna-Maria Martin, Ivana Duric und Carolin Anzinger. © ebk

Bei den Special Olympics in Berlin sind auch zwei Olchingerinnen vertreten. Leider müssen sie aber ohne ihre zwei Freundinnen an den Start gehen.

Olching – Seit dem Wochenende laufen die Special Olympics in Berlin. Hier treten geistig eingeschränkte Menschen aus der ganzen Welt in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Bei der Rhythmischen Sportgymnastik sind zwei Olchingerinnen vertreten: Melanie Scharff und Ivana-Helena Duric vom Kreis Eltern behinderter Kinder (EbK).

Sie haben großes Glück im Pech: Denn eigentlich wären die Athletinnen zu viert in der Gruppenwertung angetreten. Doch Carolin Anzinger und Anna-Maria Martin haben sich verletzt. Nun dürfen aber die anderen beiden zu zweit ihre Kür zeigen, die eigentlich für mindestens vier ausgeschrieben ist. „Allerdings außer Konkurrenz“, wie EbK-Vorsitzende Manuela Brehmer erklärt, die selbst in Berlin ist. Bei der Einzelwertung in den kommenden Tagen läuft dann wieder alles normal.

„Die Sportlerinnen sind sehr nervös, aber auch hoch motiviert“, sagt Brehmer. Immerhin ist es ein großer Traum, bei dem Sportereignis dabei zu sein. Dafür haben sie sieben Jahre lang hart trainiert. Die Eröffnungsfeier sei phänomenal gewesen. 7000 Athleten aus rund 200 Ländern liefen ins Stadion ein. „Ganz viele Leute daheim haben gesagt: Wir haben euch gesehen im Fernsehen“, erzählt die EbK-Vorsitzende. Das treibe die jungen Frauen zusätzlich an. Carolin und Anna sind ebenfalls dabei und drücken die Daumen.

Die Special Olympics gelten als das größte inklusive Sportfest der Welt. Es geht viel darum, Teilhabe zu fördern. Aber man darf sich nicht täuschen: Auch hier kann man Medaillen gewinnen.

Olching war Gastgeberstadt für die Delegation aus der Karibik

Olching hatte übrigens im Vorfeld bereits eine Olympia-Delegation aus der Karibik zu Gast. Die Stadt war als sogenannte Host-Town ausgesucht worden, die den Athleten bei der Akklimatisierung helfen soll.