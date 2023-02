Special Olympics: Ein Sportfest im Zeichen der Inklusion

Freude pur am Mega-Sportereignis: Im Juni finden die Special Olympic World Games zum ersten Mal in Deutschland statt. Auch Olching wird Gastgeberstadt für olympische Sportler sein, die aus der Karibik anreisen.

Olching

Von Kathrin Böhmer schließen

Zum ersten Mal gastieren die Special Olympic World Games in Deutschland. Rund um die Sportveranstaltung für geistig behinderte Menschen läuft das bislang größte kommunale Inklusionsprojekt.

Olching – Auch Olching ist dabei. Dort werden 27 Besucher aus der Karibik erwartet – die sich auf eines schon besonders freuen.

Man kann sagen: Olching ist in diesem Jahr Teil eines deutschlandweiten Mega-Inklusionsprojektes, als einziger Ort im Landkreis. Menschen mit und ohne Behinderung sollen hierbei zusammenkommen, die Lebensfreude und die Begeisterung am Sport gemeinsam feiern.

Das alles läuft über das sogenannte Programm „Host Town“, für das sich die Stadt im vergangenen Jahr beworben hatte. Unter großem Einsatz von Manuela Brehmer, Vorsitzende des Elternkreises behinderter Kinder (EbK), der ebenfalls Sportler zu den Special-Olympics schickt, gab es den Zuschlag. Insgesamt sind 30 Kommunen in Bayern und 200 in ganz Deutschland beteiligt. Im Prinzip sind sie Gastgeber-Städte.

Großes inklusives Sportfest

Die Idee dahinter: Sportler aus der ganzen Welt kommen vier Tage vor den Spielen in Berlin zu Besuch und mischen sich unters Volk. In Olching werden es 27 Sportler und deren Betreuer aus der Karibik sein, genauer aus dem kleinen Inselstaat St. Kitts und Nevis, dessen Staatsoberhaupt König Charles ist. Die Delegation wird am Montag, 12. Juni, am Flughafen München eintreffen. „Sie sollen sich hier erst einmal akklimatisieren“, wie Daniela Paunert von der Stadtverwaltung kürzlich den Stadtratsmitgliedern berichtete. Allerdings soll einiges geboten werden. Sightseeing, ein offizieller Empfang in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM) und am Mittwochnachmittag, 14. Juni, ein inklusives Sportfest, mit dem die Stadt auch bei ihrer Bewerbung besonders punkten konnte. Maßgeblich wird es von Manuela Brehmer organisiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Unser Ziel ist, dass möglichst viele Bürger in Kontakt mit den geistig behinderten Sportlern kommen“, erklärte Paunert. Vereine, Schulen und möglichst die ganze Stadt sollen eingebunden werden. Im besten Fall läuft alles so gut, dass das Ereignis dann alle zwei Jahre stattfinden kann. Olching will sich außerdem an dem Fackellauf beteiligen, der von München organisiert wird.

Erster Kontakt per Videokonferenz

Ersten Kontakt mit den Sportlern aus der Karibik gab es schon per Videokonferenz, die Paunert mit Sozialamtsleiter Peter Söllinger führte. „Sie waren besonders im Bezug auf das Bier sehr interessiert“, sagte Paunert in der Stadtratssitzung. In Olching gibt es ja die Braumanufaktur auf Gut Graßlfing. „Bei ihnen ist anscheinend auch eine Brauerei.“

Wie alt die Teilnehmer aus dem exotischen Land sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Nur dass sie die sportlichen Disziplinen Schwimmen, Fahrradfahren und Tennis ausüben. „Das passt ja, weil man das auch alles bei uns machen kann“, erklärt Paunert. Zu den Special Olympic World Games nach Berlin geht es schließlich am Donnerstag, 15. Juni. Neben der Begeisterung am Sport steht auch hier die Inklusion im Fokus (siehe Kasten). Es soll ein riesengroßes Sportfest werden. Und vielleicht ist dabei ja auch ein wenig Olchinger Bier im Gepäck, als Souvenir der Gastgeberstadt sozusagen.

Special Olympic World Games: Gegründet von der Schwester von John F. Kennedy

Special Olympics: Dahinter steckt eine globale Inklusionsbewegung. Laut Internetseite geht es darum, das Leben von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung auf der ganzen Welt positiv zu verändern. Höhepunkt sind alle zwei Jahre die Special Olympics World Games, die heuer vom 17. bis 25. Juni in Berlin stattfinden. Es handelt sich um die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Sportler treten in 26 Disziplinen gegeneinander an. „Es sind Spiele von Athleten, für Athleten“, sagt Mark Solomeyer, nationaler Athletensprecher und Vizepräsident von Special Olympics Deutschland.



Und so fing alles an: 1968 liefen tausend Athleten aus den USA und Kanada mit Flaggen und Bannern ins Stadion in Chicago, Illinois, ein. Das waren die ersten Spiele dieser Art. Gründerin ist Eunice Kennedy Shriver, eine Schwester von John F. und Robert Kennedy, die wiederum eine Schwester mit geistiger Behinderung hatte. Mit Empörung musste Kennedy Shriver immer wieder erleben, dass diese Kinder keinen Platz in der Gesellschaft fanden.



Sie wollte etwas tun. Daraus erwuchs die mittlerweile größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Fünf Millionen Athleten in 174 Ländern beteiligen sich, offiziell anerkannt durch das Internationale Olympische Komitee (IOC). Nicht zu verwechseln mit den Paralympics, an denen Menschen mit körperlicher Einschränkung teilnehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.