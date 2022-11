Sportanlage für Radler und Skater geplant

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Ein Skater. © picture alliance / Silas Stein/d / Silas Stein

An der Feursstraße in Olching soll zwischen Minigolfplatz und Kreisverkehr eine Dirt-Bike- und Skateanlage entstehen.

Olching – Der Stadtentwicklungsausschuss hat daher bei seiner jüngsten Sitzung den Flächennutzungsplan einstimmig entsprechend geändert.

Die Stadt hat das Areal vor einigen Jahren für 20 Jahre gepachtet, um den Olchinger Sportvereinen dort eine lang ersehnte Leichtathletik-Anlage mit 400-Meter-Laufbahn zur Verfügung zu stellen. Doch inzwischen werde Leichtathletik nicht mehr so stark nachgefragt und die benötigten keine Anlage mehr, erklärt Sport- und Vereinsreferent Tomas Bauer (CSU).

Großen Bedarf gebe es stattdessen an Flächen zum Skaten oder Mountainbiken. „Der Bikepark an der Johann-G.-Gutenberg-Straße ist nur vorübergehend, weil dort die neue Polizeiinspektion und die Feuerwache geplant sind. Deshalb wollen wir die Gelegenheit nutzen, an der Feursstraße ein solches Angebot zu schaffen“, sagt Bauer. Allerdings stehe das noch unter dem Vorbehalt, ob sich die Kommune den Bau auch leisten könne. san

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.