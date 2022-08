Lässig-urban: Sportler und Bodyguard gründen Modemarke

Von: Peter Loder

Im Kreativ-Modus: Ann-Christin Steinhart und Eckart Lutzeier entwerfen Mode. Der Promi-Bodyguard hat sich den Namen des Labels sogar auf den Unterarm tätowieren lassen. © Weber

Als Profisportler feiern Ann-Christin und Philipp Steinhart bereits Erfolge. Jetzt will das Paar gemeinsam mit dem Promi-Bodyguard und Multi-Unternehmer Eckart Lutzeier die Modewelt erobern. Entstanden ist die Idee auf ungewöhnlichem Wege.

Olching – Ann-Christin Steinhart (33), Rückraumspielerin beim HCD Gröbenzell, hat die Ideen und entwirft die Kleidungsstücke. Ihr Mann Phillipp (30), Verteidiger beim TSV 1860, dient als männliches Model, ist Berater und erledigt logistische Arbeiten. Und Eckart Lutzeier (59), der schon Paris Hilton durchs Münchner Nachtleben begleitete, ist Geschäftspartner und Namensgeber. Eckltz heißt das Label mit einem Stern als Markenzeichen. Im Oktober kommt die erste Kollektion im himbeer-farbenen Look auf den Markt. Die Produktlinie umfasst die so genannte Streetwear-Szene, also lässig-urbane Straßenmode wie Hoodies, Shirts, Jacken und Basecaps.

Wie es zur Firmengründung kam, ist eine lange Geschichte. Ann-Christin, die alle nur Anni nennen („Weil’s einfach kürzer ist“) stammt aus einer pfälzischen Modefamilie. Ihre Eltern betreiben in Bad Dürkheim und Grünstadt noch immer zwei Geschäfte. Die Tochter wurde im heimischen Betrieb zur Einzelhandelskauffrau ausgebildet. „Es hat mir schon immer Freude gemacht, mich anders und gut anzuziehen.“ Freunden und Bekannten gab Anni entsprechende Tipps. „Beratung liegt mir.“

Eckltz: Hobby zum Beruf gemacht

Wie perfekt sie ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, zeigte sie vor zwei Jahren vor laufenden Kameras bei Deutschlands Kult-Modedesigner Guido Maria Kretschmer in der TV-Show „Shopping Queen“. Damals präsentierte sie 185 Paar Schuhe aus ihrer Privat-Boutique.

Zu jener Zeit wohnte das seit 2018 verheiratete Sportler-Paar noch in Olching gleich neben Eckart Lutzeier. Mittlerweile leben die Steinharts in der Nähe von Markt Indersdorf und damit wieder im Heimatlandkreis des in Dachau geborenen Fußballers. Dort hat sich Anni auch ihr Büro eingerichtet, in dem sie Ideen für ihre Modelinie kreiert und skizziert. Der Kontakt zu „Ecki“ und seiner Familie ist auch trotz örtlicher Distanz nicht abgerissen. Weshalb bei einem gemeinsamen Terrassen-Nachmittag, als auch über Zukunft und Träume gesprochen wurde, die Idee reifte, etwas Gemeinsames in Sachen Mode auf die Beine zu stellen.

Seine neue Rolle in der Modewelt bezeichnet Lutzeier als „stiller Teilhaber und Wegbereiter“. Wobei der in Sport-, Promi- und Geschäftswelt bestens vernetzte Multi-Unternehmer natürlich seine Kontakte spielen lässt. Als der wegweisende Kaffeeklatsch auf der Terrasse zu Ende ging, war alles klar: „Per Handschlag, so wie es sich unter echten Freunden gehört, wurde alles besiegelt“, erinnert sich Anni Steinhart.

Was fehlte, war nur ein außergewöhnlicher, sich einprägender und weltweit noch nicht registrierter Label-Name. Der ist ihr dann bei der Heimfahrt im Auto „wie vom Blitz getroffen“ eingefallen: ECK-hart-L-u-TZ-eier. Ergänzt wird das Logo von einem fünfzackigen Stern, der die familiäre Verbundenheit symbolisieren soll: „Eckart hat vier Kinder, Philipp und ich eins.“ Der neue Geschäftspartner und langjährige Leibwächter war gleich so fasziniert und überzeugt von der Idee, dass er sich das Firmen-Logo in den rechten Unterarm tätowieren ließ.

Eckltz: Produziert wird nur in Europa

„Der Name wird Programm sein“, verspricht Anni. Nach vielen Gesprächen wurde auch ein Partner-Unternehmen gefunden: United Fashion Service (UFS) ist im Schloss Seefeld (Kreis Starnberg) ansässig und entwickelt maßgeschneiderte Marken-Konzepte. Produziert werden die Produkte ausschließlich in Europa. Für Anni Steinhart ganz wichtig: „Ich bin eine Perfektionistin und finde immer etwas Störendes. Deshalb muss alles passen.“

Dass es passt, wurde jetzt nach Begutachtung einer ersten Probelieferung bestätigt: „Die Farbe ist perfekt.“ Noch wichtiger: „Die Stoffmischung stimmt.“ Deren Zusammensetzung ist das erste große Betriebsgeheimnis, das vom Security-Chef gehütet wird.

Eckltz: Tochter von TV-Koch dabei

Ehemann Phillipp, der momentan an einer Verletzung laborierende Fußballer, ist ebenfalls eingebunden. Er steht nach dem täglichen Trainings-Dienstschluss auf dem Münchner Löwen-Gelände an der Grünwalder Straße bei Bedarf als Model bereit.

Mit an Bord ist zudem Jenny Lafer (27). Die Tochter des prominenten TV-Kochs Johann Lafer kümmert sich mit Ehemann Moe um die in der Modebranche wichtigen Fotos und betreut den Social-Media-Bereich. Zu kaufen gibt es die Produkte „im mittleren Preissegment“ demnächst online auf einer noch zu gestalteten Web-Site und in kurzzeitig angemieteten Pop-up-Shops. Für Oktober ist in Fürstenfeldbruck ein offizielles Präsentations-Event geplant. Schon jetzt sind einige Modelle auf den Instagram- und Facebook-Profilen zu finden.

