Sportlerheim mit exklusivem Status und Promi-Einrichtung

Von: Peter Loder

Letzter Schliff mit Promi-Hilfe: Bergdoktor-Mama und Inneneinrichterin Monika Baumgartner (l.) unterstützte Wirt Peter Helfer (3.v.l.) bei der Ausstattung des neuen Olchinger Sportlerheims „Dahoam“. © weber

Eine Wirtschaft pflanzt sich fort: 110 Jahre hat der Daxerhof in Olching schon auf dem Buckel, nun hat er sozusagen einen Gastro-Zwilling bekommen. Am Donnerstag wurde zwei Kilometer weiter westlich das „Dahoam“ eröffnet.

Olching – Der Wirtsvater ist der gleiche, das Lokal-Logo im Schriftbild fast identisch. Eine große Besonderheit gibt es allerdings bei der schicken Innengestaltung der Wirtschaft, die gleichzeitig das Vereinsheim von Olchings Landesliga-Fußballern ist.

Mit Monika Baumgartner

Wirt Peter Helfer hat hierfür eine prominente Helferin engagiert: Bergdoktor-Mama Monika Baumgartner, die seit 16 Jahren zur Stammbesetzung der gleichnamigen ZDF-Serie gehört. Die Gröbenzellerin hatte neben ihrem Hauptberuf als Schauspielerin 26 Jahre lang gemeinsam mit ihrer Schwester Waltraud das Raumausstattungsgeschäft „Hermanas“ im Münchner Westend betrieben. Nun haben sich beide in diesem Metier zur Ruhe gesetzt und den Laden verkauft.

Das Olchinger Sportheim war der letzte Auftrag, den sie ausführten. Wenige Stunden vor der Eröffnung gab es für die 71-Jährige Monika Baumgartner und ihre jüngere Schwester noch einiges zu tun. Während sie die Gardinen in Form zupften, rückte Peter Helfer die offiziell zugelassenen 199 Stühle für die am Abend erwarteten Premieren-Gäste zurecht.

Der ehemalige Löwen-Vizepräsident ist Quereinsteiger in der Gastro-Szene. Gelernt hat er Maurer, später war er Bauunternehmer, vor neun Jahren übernahm er den Daxerhof. Sein Konzept: bayerische Gemütlichkeit und Schmankerl auf der Speisekarte. Das gibt’s in Olching nun im Doppelpack, denn auch im Dahoam (Montag, Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr, freitags ab 15 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet) pflegt Helfer die Tradition.

Fußball-Stars

Das Innenleben des offiziell als Vereinsheim ausgewiesenen, aber dank Saal-Anbau samt Bühne für alle denkbaren gesellschaftlichen Ereignisse nutzbaren Lokals, hat der Brucker Werbetechniker und Designer Arno Kuchenreiter gestaltet. Ganz im Sinne des fußballnarrischen Wirts: Eine Erinnerungs-Fotowand an den 2003 verstorbenen Löwen-Torjäger Rudi Brunnenmeier. Olchings größter Fußballer aller Zeiten ist darauf ebenso verewigt wie Pele, der weltgrößte Stürmer aller Zeiten.

Und dann wäre da noch ein Alleinstellungsmerkmal, man kann sogar von exklusivem Status sprechen. Olching hat jetzt Deutschlands einziges Sportlerheim, das von Münchens Augustiner-Brauerei direkt beliefert wird. lo

