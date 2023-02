Zu teuer: Sportverein blitzt bei Allwetterplatz ab

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Ein Kunstrasenplatz © picture-alliance/ dpa

Die Stadt Olching lehnt einen Zuschuss für den Allwetterplatz von fast einer Million Euro ab – ist aber kulant beim Fluchtlicht.

Olching – Der SC Olching (SCO) hofft bereits seit Jahren auf einen Allwetterplatz, um die Trainingsmöglichkeiten ausbauen zu können und etwa bei starken Regenfällen unabhängiger zu sein. Teils könne der Platz deswegen wochenlang nicht bespielt werden, wie es in der Vereinszeitschrift heißt. Weiterer Pluspunkt: Die Hallensituation in Olching würde entlastet. Viele Gründe sprechen also dafür, aber leider ist kein Geld da.

Denn es handelt sich dabei um ein Millionen-Projekt. Um dieses bewerkstelligen zu können, sollten Beiträge, Sponsoren und Eigenleistung genutzt werden. Auch die Stadt Olching sah man in der Pflicht. Diese hat nun aber eine klare Absage erteilt.

Einstimmig dagegen

Der SCO hatte einen Zuschuss in Höhe von 70 Prozent der Gesamtkosten beantragt. Das bedeutet: Von rund 1,35 Millionen Euro sollte die Stadt rund 945 000 Euro übernehmen. Der Hauptausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema befasst und sich einstimmig dagegen ausgesprochen.

Von der Verwaltung kam die klare Argumentation: Bei der derzeitigen Finanzlage sei ein Zuschuss in dieser Höhe kurz- und auch mittelfristig nicht leistbar. Man gehe außerdem davon aus, dass die Finanzierung des Projektes nicht sichergestellt sei, wenn die Stadt nicht den Betrag von fast einer Million Euro beisteuere. Der Verein wollte demnach zehn Prozent selbst übernehmen, die Eigenleistung sei aber nicht gesichert.

Richtlinien

Nach den städtischen Richtlinien werden derartige Projekte mit maximal 33 Prozent, höchstens jedoch 100 000 Euro, der förderfähigen Kosten bezuschusst. Das sei dem SCO auch bekannt gewesen. Die beantragte Finanzspritze übersteigt diesen Wert also massiv. „Bei dem klammen Haushalt geht das einfach nicht“, sagte Bürgermeister Andreas Magg (SPD) in der Sitzung. Sportreferent Tomas Bauer (CSU) bat dennoch darum, dass sich Kämmerei und Verein noch einmal zusammensetzen und alle Posten zum Allwetterplatz darlegen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Doch es gibt auch gute Nachrichten für den Sportverein: Für eine neue Flutlichtanlage wird Geld fließen. Hier werden 33 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen, höchstens jedoch rund 9000 Euro.

Missverständnisse

Das Rathaus kommt dem Verein hier entgegen, obwohl es eigentlich einen Verstoß gegen den bürokratischen Ablauf bei der Förderung im Vorfeld gegeben hatte. Der Verein war bereits tätig geworden, obwohl es noch keine feste Zusage gegeben hatte.

Das wiederum ist aber laut Verwaltung auf ein Missverständnis bei der Kommunikation zurückzuführen, weshalb man sich nun kulant zeige. Eine E-Mail, die Ende 2021 an den SCO geschickt wurde, hätte man durchaus auch als Startschuss für das Projekt lesen können, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Das bestätigte Sportreferent Bauer.

Allerdings ist in dieser laut Verwaltung ebenfalls klar dargelegt, dass eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Kämmerei notwendig sei. Diese sei nicht erfolgt. Irgendwann trudelte dann die Rechnung ein – mit der Bitte, den Zuschuss gegenüber dem Landessportverband zu bestätigen. Das sei aber nicht möglich gewesen, weil es ja eben noch keine Förderzusage der Stadt gab.

Bürgermeister Magg will dies zum Anlass nehmen, die Vereine zu informieren, wie es konkret mit den Förderrichtlinien läuft. So soll ein solcher Fall zukünftig verhindert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.