Sportverein erhöht Gebühren – Laufbahn ist gestrichen

Von: Kathrin Böhmer

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft beim SVE: (v.l.) Geschäftsführer Hermann Glas und Gabriele Waßmuth (Vize-Vorsitzende) mit Dieter Anderl, Georg Kiderle (im Bild sein Sohn Peter), Ehrenvorsitzender Ludwig Lang, Hubert Strauß und Günter Wolfer. Daneben Monika Güntner (Schriftführerin) und Tilman Brenner (Vorsitzender). © SVE

Der SV Esting präsentiert in seinem Jubiläumsjahr eine durchwachsene Bilanz. Der Verein hat eine stolze Geschichte: Er besteht bereits seit 50 Jahren, ist der größte der Stadt Olching und einer der größten in ganz Oberbayern. Kürzlich stand die erste Mitgliederversammlung in Präsenz seit Beginn der Corona-Pandemie an.

Esting – Vorsitzender Tilman Brenner erläuterte, dass der SVE rund 15 Prozent seiner Mitglieder verloren habe. Inzwischen sei aber ein positiver Trend zu erkennen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Besonders erfreulich sei die Entwicklung in der vereinseigenen Kindersportschule KiSS: Hier konnte sogar eine Steigerung um über zehn Prozent verbucht werden. Dies sei eine Bestätigung der Politik, verstärkt auf festangestellte Sportlehrer zu vertrauen. Man würde das Angebot gerne weiter ausbauen, das sei aber aufgrund begrenzter Hallenkapazitäten kaum möglich. Geplant seien aber zusätzliche Outdoor-Fitness-Kurse.

Die Finanzen

Was die Finanzen betrifft: Der Verein sei wirtschaftlich gesund, teilte Geschäftsführer Hermann Glas mit. Er erwirtschaftete im Jahr 2021 sogar einen kleinen Überschuss, was allerdings daher rühre, dass ein Zuschuss von der Stadt für eine bereits fertiggestellte Maßnahme floss. Für den laufenden Betrieb müssen die Einnahmen ab 2023 Jahr erhöht werden.

Sprich: Die Mitglieder werden zur Kasse gebeten. Damit die hohe Qualität des Sportangebots aufrecht erhalten und die allgemeine Kostensteigerung gedeckt werden könne, müssen die Beiträge steigen. Statt zehn Euro kostet es für Erwachsene nun 12,50 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 8,75 Euro. Der Nachwuchs wird nun in einer Gruppe zusammengefasst. Vorher kostet der Beitrag für unter 18-Jährige 7,25 Euro beziehungsweise sieben Euro für unter 14-Jährige.

Schlechte Nachricht

CSU-Stadtrat und Sportreferent Tomas Bauer erläuterte als Vertreter der Stadt, wie wichtig die Arbeit des SV Esting für Olching sei. Allerdings musste er auch eine schlechte Nachricht überbringen: Die seit Jahren geplante 400-Meter-Bahn, für die das Grundstück nahe des Golfplatzes vorgesehen war, wurde als Projekt gestrichen. Inzwischen sei nur noch der SV Esting an einer Umsetzung interessiert. Zur (finanziellen) Verwirklichung sei aber die Beteiligung mehrerer Vereine nötig.

In Vertretung des erkrankten Sportlichen Leiters Alexander Bähr berichtete Vize-Vorsitzende Gabriele Waßmuth von langsam wieder anlaufenden Aktivitäten aus den 14 Abteilungen. Besonders hervorzuheben sei, dass die Tischtennis-Spieler für ihr herausragendes Engagement im Jugendbereich vom deutschen Tischtennis-Bund mit dem Breitensportpreis ausgezeichnet wurden. Alle Abteilungen können derzeit wieder normal trainieren.

Versammlungen können nun nach einer Satzungsänderung auch online abgehalten werden. Bei den Vorstandswahlen wurden Tilman Brenner und Alexander Bähr ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt. gar

