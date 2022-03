Stadteigene Wohnungen sollen optimal verwaltet werden

Wie sollen die städtischen Wohnungen in Olching künftig verwaltet werden? Dass Handlungsbedarf besteht, darüber herrschte im Hauptausschuss Einigkeit, denn die Wohnungen sind für die Stadt derzeit ein Verlust-Geschäft.

Olching – Tomas Bauer (CSU) sprach bei der jüngsten Sitzung von einem wirtschaftlichen Minus in Höhe von 270 000 Euro jährlich.

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, um eine erste Diskussion dazu zu erreichen. „Die Verwaltung braucht einen Fingerzeig, wo es hingehen soll. Wir haben nicht die Körner, alles detailliert auszuarbeiten.“ SPD, FWO und FDP plädierten dafür, eine GmbH zu gründen. „Wir müssen professioneller werden“, meinte Fritz Botzenhardt (SPD).

Auch für Ewald Zachmann (FWO) war die aus seiner Sicht höhere Professionalität ein Argument für eine GmbH. „Wir können sie mit Mitarbeitern besetzen, die auf einen wirtschaftlichen Betrieb hinarbeiten.“ Die Wohnungen seien ein beträchtliches Vermögen. „Die GmbH ist dafür da, das zu verwalten und zu vermehren. Der Ertrag wird dazu verwendet, neue Wohnungen zu errichten“, meinte er.

Maximilian Gigl (CSU) hielt allerdings nichts davon, dass die Stadt weiterhin selbst Wohnungen baut. „Wir können das nicht leisten und es ist nicht unsere Kernaufgabe.“ Vielmehr sollte die Stadt die Voraussetzungen schaffen, dass Dritte Wohnraum schaffen. Zachmann verwies auf andere Kommunen, in denen das gut funktioniere. „Die Gemeinde Haar hat ein Kommunalunternehmen gegründet und auch schon gebaut.“ Selbst der Landkreis habe eine entsprechende GmbH in Leben gerufen.

CSU und Grüne sprachen sich dennoch dagegen aus. „Ich halte das nicht für zielführend, weil wir dafür zu klein sind. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir uns beim Landkreis beteiligt hätten“, sagte Ingrid Jaschke (Grüne).

Bauer befürchtete, dass bei einer Übertragung der Wohnungen auf eine GmbH Grunderwerbsteuer fällig würde. Zudem meinte er: „Ich verstehe nicht, inwieweit eine neue Organisationsform etwas an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern könnte.“

Die CSU und die Grünen plädierten deshalb für einen Netto-Regiebetrieb. Dieser wäre in die Stadtverwaltung integriert und rechtlich, organisatorisch sowie finanzwirtschaftlich der kommunalen Hoheitsgewalt unterstellt. Die Einflussnahme des Stadtrats wäre so umfassend gewährleistet. Für Zachmann war das keine Option: „Dann haben wir nur eine andere Buchführung und sonst ändert sich nichts. Das nützt im Ergebnis der Stadt nicht viel.“

Magg kündigte am Ende an, dass die Verwaltung in einem ersten Schritt für die Stadträte die Details zu einem Netto-Regiebetrieb aufbereiten werde. „Bei einer GmbH können wir das nicht leisten. Dafür müssten wir uns Berater suchen, die Geld kosten.“ Doch darüber will der Stadtrat in seiner nächsten Klausur diskutieren.

