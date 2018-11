Stadtrat Olching: Mehrheit gegen Beitritt zur Wohnbaugesellschaft

Die Stadt hat sich gegen einen Beitritt zur interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises ausgesprochen. Einstimmig war diese Entscheidung allerdings nicht – im Gegenteil:

Olching – Im Stadtrat stimmten zwölf Räte dafür und 16 dagegen, ausschlaggebend waren CSU und Freie Wähler. Bürgermeister Andreas Magg und dessen SPD-Parteikollegen hatten sich explizit dafür ausgesprochen, mit anderen Kommunen im Rahmen einer neu zu gründenden GmbH Strategien zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auszuarbeiten. Die Einlage würde 10 000 Euro pro Kommune betragen. 15 Kommunen (darunter die Nachbargemeinde Gröbenzell) und der Landkreis haben sich bereits grundsätzlich positiv zum Beitritt geäußert.

Alfred Münch (SPD) war der Einzige, der in der Sitzung des Stadtrates noch einmal die Gelegenheit ergriff, eine Stellungnahme abzugeben. Der Zusammenschluss für den kommunalen Wohnungsbau sei unabdingbar: „Es gibt eine Menge Kommunen, die den Wohnungsbau aus eigener Kraft nicht stemmen können.“ Er könne die Haltung der CSU-Fraktion nicht nachvollziehen. Die CSU-Staatsregierung würde den Zusammenschluss empfehlen, auch der CSU-Landrat sei nun nach etlichen Jahren Überzeugungsarbeit ein Freund des Projektes.

Bereits im vorberatenden Hauptausschuss am Dienstag hatte sich das Nein aus Olching abgezeichnet – mit der hauchdünnen Mehrheit einer Stimme. CSU-Fraktionssprecher Tomas Bauer erklärte: „Ich sehe keinen Vorteil.“ Er zeigte auf, dass der Stadt seiner Meinung nach nur Nachteile entstünden, wenn sie Bereiche und knappe Ressourcen wie Grundstücke aus der Hand gibt und ihre Handlungsfreiheit verliert. Er ist überzeugt: „Wir haben in Olching selber noch gute Möglichkeiten, kommunale Wohnungen zu bauen.“

Dritter Bürgermeister Fritz Botzenhardt (SPD) war hinsichtlich Bauers detaillierter Schilderungen zum Vorgehen der Gesellschaft verwundert. Er habe an den Vorgesprächen teilgenommen und bilanzierte: „So weit sind wir noch gar nicht.“ Es ginge darum, politisch ein Zeichen für die Zusammenarbeit zu setzen. Auch Marina Freudenstein (SPD) sagte, dass es sich erst zeigen würde, wie sich die einzelnen Kommunen einbringen. In Richtung CSU sagte sie: „Was bringt uns die Handlungsfreiheit, wenn uns die Handlungsfähigkeit fehlt?“ Freudenstein erhofft sich Synergie-Effekte. Auch Ingrid Jaschke (Grüne) argumentierte mit dem Prinzip: „Gemeinsam sind wir stark.“

Sehr kritische Töne kamen hingegen aus den Reihen der Freien Wähler. Ewald Zachmann sagte, er sei zutiefst enttäuscht von dem Status Quo in Sachen interkommunale Wohnungsbaugesellschaft. „Das Pferd wird von hinten aufgezäumt.“ Nach dem Prinzip Hoffnung wird eine GmbH gegründet und dadurch solle dann der Bauboom einsetzen. Nur: „Wo soll das Bauland herkommen?“ Und: „Wie soll das in der Praxis ablaufen?“

Olchings ehemaliger Bürgermeister schilderte süffisant ein Beispiel: „Fünf Wohnungen für Maisach, eine für Olching und dann heißt es: Jetzt sind aber wir in Fürstenfeldbruck dran. Oder wie?“ So eine Offensive funktioniere für eine Metropole wie München, der Landkreis sei aber zu kleinteilig. „Außer Solidarität sehe ich keinen Mehrwert in dieser Sache.“ Auch Zachmann lobte die erfolgreichen Wohnungsbau-Projekte in Olching. Als boomendes Beispiel nannte er das Schwaigfeld. gar