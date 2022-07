Strom für Wasserstoff aus verbranntem Müll: Mehr als eine kühne Idee

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Der Restmüll landet in Verbrennungsanlagen. © Archiv

Im Hintergrund laufen in der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach Überlegungen zur Erzeugung von Wasserstoff. Damit könnte man einen Beitrag zur Energiewende leisten. Doch ganz so einfach ist das nicht.

Geiselbullach – Wasserstoff wird derzeit immer wieder als zukunftsfähiger Alternativ-Antrieb diskutiert. Etwa für Lastwagen oder Busse. Oder auch Autos. In der Gesellschaft für Abfallwirtschaft (GfA) entstand daher die Idee, den bei der Abfallverbrennung erzeugten Strom für die Herstellung von Wasserstoff zu nutzen. Im nahen Gewerbegebiet in Bergkirchen (Kreis Dachau) hat man sich daher schon mal ein Grundstück zumindest auf dem Verwaltungsweg gesichert. Hier könnte theoretisch auch eine Wasserstofftankstelle entstehen. Verkehrsgünstig gelegen ist Bergkirchen an der A8 ja bekanntlich.

Mehr Fragen als Antworten

Der Realisierung der Idee steht aber ein großes Problem entgegen, erklärt GfA-Chef Thomas König: Es gibt mehr Fragen als Antworten.

Da ist als erstes die Tatsache, dass Wasserstoff auf EU-Ebene bislang nicht als nachhaltig oder als grün anerkannt wird. Dabei sei klar, dass für die Wasserstofferzeugung eine massive Subventionierung nötig wäre, sagt König. Dazu komme, dass die Abfallverbrennung von manchen Gruppierungen (Zero Waste) verteufelt werde. In der großen Lobbyismus-Maschine sei die Abfallverbrennung nicht so gut vertreten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Allerdings ist das nicht einzige Problem, das derzeit gegen die Wasserstofferzeugung spricht, erklärt König. Weil man sehr große Summen zu investieren hätte, müsse vorher geklärt sein, ob es überhaupt einen Markt für Wasserstoff geben werde. Die Gefahr bestünde darin, überhaupt keine Abnehmer zu finden.

Der hohe Strompreis

Ein weiteres Hindernis ist der hohe Strompreis – und die Tatsache, dass die Wasserstoffherstellung sehr viel Strom braucht. Es stelle sich die Frage, ob es nicht wirtschaftlich sinnvoller sei, den in der GfA erzeugten Strom an der Börse zu verkaufen als mit dem selben Strom Wasserstoff zu erzeugen, sagt König. Gemessen an einem E-Antrieb sei der Wirkungsgrad von Wasserstoff-Fahrzeugen deutlich geringer. „Bei den derzeitigen Strompreisen ist es nicht möglich, Wasserstoff annähernd wirtschaftlich zu erzeugen.“

Leitung zur Tankstelle

Vor diesem Hintergrund bleibe im Moment nichts anderes übrig, als die Entwicklung abzuwarten, so König. Die zentralen Fragen also: Wie sind die Förderbedingungen, wie die Einstufung und wie ist der Markt? König: „Wenn wir es für vertretbar halten, wollen wir es machen. Aber im Moment gibt es mehr Fragen als Antworten.“

Immerhin: Ein Teil des GfA-Stroms fließt schon jetzt direkt in die Mobilität: Es wurde eine Leitung zur OMV-Tankstelle gelegt, wo zwei Ladesäulen mit Strom aus der Anlage gespeist werden.

Auch interessant: Stadtwerke: Erfolg der Windräder macht Lust auf mehr

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.