Sturmschäden in Olching: So ist der Sachstand - Baden am See teils wieder möglich

Von: Thomas Steinhardt

Der Bauhof ist im Dauer-Einsatz. © Stadt Olching

Das Sturmtief in dieser Woche hat auch die Stadt Olching stark getroffen. Einiges ist bereits aufgeräumt - das ist der Stand am Freitag.

Olching - Bauhof und Feuerwehren haben die Sturmschäden nach dem Tief Ronson an den Straßen soweit behoben, dass die letzte Straßensperrung am Mittwochabend aufgehoben werden konnte. Das berichtet die Stadt.

Temporär kommt es noch zu kurzfristigen Sperrungen, um die Arbeiten an den Straßenrändern sicher durchführen zu können. Die Fuß- und Radwege sind bis auf einzelne Ausnahmen wieder passierbar.

Schulen und Kindergärten

Der hydrologische Durchfluss der Starzl wurde ebenfalls weitgehend wieder sichergestellt. Dort sind laut Stadt insgesamt 18 Pappeln umgestürzt.

Am Donnerstag wurde vor und um alle Schulen und Kindergärten der gefahrlose Betrieb wiederhergestellt. Am Olchinger See sind die Arbeiten laut Stadt weitgehend abgeschlossen, so dass der Badebetrieb dort wieder möglich ist - allerdings nur an den Stellen, wo keine Arbeiten mehr stattfinden oder wo abgesperrt ist. Am See wurden bei dem Sturm ebenfalls zahlreiche Bäume entwurzelt. Dort finden noch Restarbeiten statt; der Rundweg ist noch nicht komplett freigegeben.

Der Toni-März-Weg ist in der Zwischenzeit wieder freigegeben worden. Es wird versucht, alle Wanderwege vor dem Wochenende freizuschneiden. so die Stadt. Die Aufräumarbeiten werden erst nach Abschluss aller verkehrssichernden Maßnahmen durchgeführt, voraussichtlich ab Montag.

Großer Einsatz

Der städtische Bauhof dankt allen Bürgern, die während der vergangenen Tage geholfen haben. Viele hätten sich bereiterklärt, in ihrer unmittelbaren Umgebung freizuschneiden. Ein Forstwirt hat den Bauhof am Olchinger See selbstlos unterstützt, berichtet die Stadt in ihrer Mitteilung vom Freitag.

Weiter heißt es: „Die Stadt Olching freut sich insbesondere über die hervorragende Zusammenarbeit zwischen ihren Stadtteilfeuerwehren und dem städtischen Bauhof.“ Insbesondere der Baumpfleger des Bauhofs sei nach dem Sturm ein sehr gefragter Ansprechpartner gewesen, der als zertifizierter Baumkletterer und Baumkontrolleur seine Fachkenntnis einbringen konnte.

„Bauhof und Feuerwehren haben in den vergangenen Tagen viel geleistet und lange Stunden gearbeitet. Ersten Schätzungen zufolge sind im Stadtgebiet Olching insgesamt rund 200 Bäume umgestürzt.“

