Frau verliert Kontrolle über tonnenschweren SUV - dann nimmt Unheil seinen Lauf

Esting – Wie die Polizei mitteilt, wollte die 57-Jährige aus Bergkirchen auf einen Parkplatz an der Pfarrer-Bendert-Straße fahren. Beim Rangieren beschleunigte sie aus bisher ungeklärtem Grund zu stark. Mit ihrem rund zweieinhalb Tonnen schweren Gefährt rauschte die Frau rückwärts über den Parkplatz und rammte einen VW Caddy. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein Gartenhäuschen geschoben.

Esting/Bayern: Frau legt mit SUV Irrfahrt hin und rammt mehrere Autos

Damit war die Irrfahrt aber noch nicht beendet. Die Frau fuhr weiter rückwärts und rammte schließlich noch einen Mercedes, bevor ihr Wagen zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Irrfahrt der Frau aus Bergkirchen ist nicht die erste kuriose Geschichte, die jemand mit einem SUV erlebt: Eine Frau in Venice, Florida musste zehn quälende Stunden auf die Rettung warten. Die Fahrerin war am Donnerstag mit einem SUV in einem Hafenbecken untergegangen. Ein Kajakfahrer und ein Paddleboarder entdeckten das Fahrzeug und befreiten die 81-Jährige.

