Einsamer Tod in Wohnung – Polizei ließ Leiche drei Tage lang liegen: „Das hat sie nicht verdient“

In dem Haus, in dem ich seit 2022 wohne, haben wir auch einen Rentner mit Vorerkrankung. Durch einen operierten Kehlkopfkrebs (vermutlich war er früher starker Raucher) ist er ein Pflegefall und bekommt 3x am Tag Besuch durch Pflegekräfte. Bereits 2x wurde er letztes Jahr ins Krankenhaus eingeliefert. Für mich bin ich froh, dass er so oft am Tag "Besuch" bekommt, es kann in unserem Haus also gar nicht passieren, dass er Tage oder Wochen tot in der Wohnung liegt.

Für die Nachbarn ist es halt ein blödes Gefühl eine Leiche im Haus zu haben, für die Angehörigen halt ein Pflichtteil. Die Polizei hat hier nichts falsch gemacht, solange es denn wirklich Angehörige gibt.