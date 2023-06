Open-Air auf Gut Graßlfing: Freiluft-Theater trotzt jedem Schlamassel

Von: Kathrin Böhmer

Hier hat Privatsphäre keine Chance: Hausmeisterin Gugl (l.) und Frisörmeisterin Hupf beim Fenster-Ratsch. © Peter Weber

Bevor sich der Vorhang der Freiluft-Bühne hinter Gut Graßlfing zum ersten Mal hob, gab es bereits ein Schlamassel: Das Unwetter verhagelte die Generalprobe. So wurde kurzerhand Samstag zum Tag der Premiere erkoren: Und diese lief ganz hervorragend.

Olching – Die Volksbühne sorgt sich um ihr Publikum. Das beweist Ingrid Schediwy bereits vor dem ersten Akt des „Quadratsch-Ratschn-Schlamassl“. Die pfiffige Regisseurin lugt aus dem Seiteneingang der Bühne hervor. „An guadn“, ruft sie den Gästen zu, die sich gerade über Wurstsalat und Halsgrad der Familie Sirtl hermachen. Es läuft rustikale bayerische Musik. Ein wenig zu rustikal offenbar. Plötzlich fällt Schediwy das Gesicht herunter: „Mei, der singt ja vom Onanieren. Ja, pfui deifi. Wer hat denn die Musik ausgewählt?“

Ganz entspannte Stimmung auf der Theaterwiese

Schon gibt es die ersten Lacher. Die Stimmung ist entspannt am Samstag auf der Theaterwiese hinterm Gut Graßlfing. Die rund 200 Gäste holen sich noch eine Stärkung, Getränke gibt es von der Olchinger Braumanufaktur. Die Sitzkissen machen die Stühle gleich viel gemütlicher. Damit die Schnaken einen nicht auffressen, stehen kleine Anti-Brumm-Kerzen auf den Tischen und werden sogar von Helfern angezündet. Später am Abend leuchten die Bäume bunt, idyllisch. Es sind diese Details, die einem ganz schnell klar machen: Hier steckt ganz, ganz viel Liebe drin. Und Arbeit.

Bisserl frisch war es am Freitagabend: Um die 200 Gäste schauten sich das Theaterstück hinterm Gut Graßlfing an. © Peter Weber

Dabei haben die Theaterer schon ihre erste Feuertaufe hinter sich. Denn das heftige Unwetter am Donnerstagabend killte die Generalprobe. Am Freitag, der eigentlichen Premiere, gab es dann die eine oder andere kleine Panne. Doch Schediwy, die mit Theresa Glas Regie führte, nahm es mit Humor. „So war der Freitag jetzt die Generalprobe und der Samstag ist praktisch die Premiere.“

Und da fehlte sich nichts. Die Bühne, liebevoll bemalt von der „Rentner-Kombo“ Karlheinz Grau und Paul Held senior, zeigte die Fassade eines Mehrfamilienhauses und den Innenhof. Aber, Obacht! Wer hier einzieht, der muss sich von seiner Privatsphäre komplett verabschieden. Dafür garantiert die Gugl, Hausmeisterin und eine furchtbare Ratsch-Kathl (voll auf den Punkt getroffen von Martina Winkler).

Eierlikör ist bei der Hupf hoch im Kurs

Aus ihrem Fenster hat sie die beste Aussicht darauf, was ihre Nachbarn treiben. Wenn zum Beispiel die Hupf von nebenan, wieder heimlich eine leere Flasche Verpoorten in den Müll schmeißen will. Dabei kann sie’s eh nicht verstecken: Als die wasserstoffblonde Hilde Hupf verkatert mit rosa Schlafmaske und Eierlikör verquollenen Augen ihr Fenster öffnet, kommentiert die Gugl: „Frau Hupf, ham ma an Senkrechten schon gefunden?“

Darstellerin Edith Dierl mimt die naive Frisörmeisterin Hupf mit den künstlichen Fingernägeln, dem mit Absicht völlig überschminkten Gesicht (Maske: Carol Mutke, Sabine Jais und Susanne Glas) und dem einfältigen Gesichtsausdruck zum Wegschmeißen gut. So gibt sie Lebensweisheiten von sich wie: „Das Glück ist wia a Scheißhaus-Fliagn, wennst das fangen willst, fliagts davon.“

Und am Ende gab es auch auf der Bühne ganz, ganz viel Liebe

Es sei noch nicht zu viel verraten über den Drei-Akter von Ralph Wallner. Grob gesagt geht es darum, dass ein schmieriger Immobilienhai (gespielt von Bernd Rolin) das Haus abreißen lassen und alle Mieter vergraulen will. Zu diesen gehören Theobald Hecht (Michi Popovits köstlich langweilig im Pullunder), Gisela Graubrot (sehr gelungenes Debüt als graue Maus von Simone Kaiser) und die Oma Wiese, die man aber immer nur hört (Volksbühnen-Kenner dürften jedoch erraten, wer dahinter steckt). Die Gugl und die Hupf, ja zusammen ist das Guglhupf, den sie auch gerne verspeisen, schmieden also einen Plan.

Und da kommen dann der Metzgermeister Wammerl (alias Alfred Schwarz, bekannt und beliebt als Spocky) und die Vevi Rammerl (Moni Popovits, gewohnt souverän) ins Spiel. Die Packerl-Betti (alias Ramona Graser ebenfalls mit erfolgreichem Debüt) liefert die Post und ist die Indiskretion in Person, kein Brief wurde nicht von ihr genaustens inspiziert („Des is a Postkarte von deinem Cousin, Texas gefällt ihm gut.“). Souffleuse Sigrid Reischl half gegebenenfalls bei Textschwächen. Und am Ende wartet dann eine riesige Überraschung und eine völlig unerwartete Wendung. Plus: ganz, ganz viel Liebe – auch auf der Bühne.

Wilde Gerüchte: Cantina y Bar bleibt die Heimatbühne

Immer wieder kursieren Gerüchte darüber, dass die Volksbühne nicht mehr im Cantina y Bar spielen kann nach dem Verkauf des Hauses. Andreas Popovits, Vorsitzender des Theatervereins, dementiert diese aber. Die Idee eines Freiluft-Theaters wurde zu Pandemiezeiten geboren. „Die Wiederholung findet nur wegen des tollen Erfolgs und der großen Nachfrage des Publikums statt.“ Beim ersten Mal vor zwei Jahren war es im Innenhof. Nun auf der Theaterwiese, weil man den Biergartenbetrieb der Olchinger Braumanufaktur nicht stören wollte.

Weitere Aufführungen

sind am Freitag/Samstag, 30. Juni/1. Juli, sowie 7./8. Juli, Einlass um 17 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist der jeweilige Sonntag. Karten nur telefonisch unter (0151) 56 38 96 16, Montag bis Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Infos auf www.volksbuehne-olching.de.