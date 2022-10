Über Stadtfinanzen wird diesmal so spät wie nie debattiert

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Das Olchinger Rathaus © mm

Normalerweise ist der Herbst die Zeit, in der die Marathonsitzungen für die Olchinger Stadträte anstehen. Stichwort: Haushalt und Finanzplanung. Heuer läuft es anders.

Olching – : Die Beratungen werden verschoben, wie Bürgermeister Andreas Magg (SPD) neulich verkündete. Der Grund sei die bessere Kalkulierbarkeit, wenn wirklich alle Faktoren (auch den Kreis betreffend) vorliegen.

Eigentlich beschäftigen sich die entsprechenden Gremien (wie zum Beispiel Haupt-, Bau oder Stadtentwicklungsausschuss) schon mehrere Wochen vor Jahresende mit ihren jeweiligen Bereichen. Da grundsätzlich Zeile für Zeile durchgeackert wird und jeder etwas zu jeder Position sagen kann (und manche das auch tun), können hierfür einige Stunden zusammenkommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nun soll es zum ersten Mal im Dezember öffentlich um den Haushalt gehen, die Beratungen werden dann bis zum Februar andauern. Der Stadtrat wird erst nach Fasching final über das Stadtbudget beschließen, so spät wie nie.

Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren immer wieder die eine oder andere Überraschung. So sah es etwa 2021 erst sehr, sehr düster aus in der Kasse. Da kam es sehr recht, dass die Schlüsselzuweisung deutlich höher als gedacht ausfiel.

Allerdings wollte trotzdem niemand aufatmen angesichts klaffender Einnahmelücken. Einige lehnten die Finanzplanung sogar komplett ab. Aus den Reihen der FWO kam sogar der Begriff „Selbstbetrug“. Die CSU betonte bei ihrem jüngsten Pressegespräch vergangenen September, dass man sich nicht mehr auf einen halb fertigen Haushalt einlasse. Die Verwaltung müsse ein fertiges Zahlenwerk liefern. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.