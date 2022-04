Kleiderkammer ist voll: Bitte vorerst nichts mehr bringen

Von: Kathrin Böhmer

Eine Kleiderkammer © Beispielfoto (Ankerzentrum): Weber

Das Kleiderkammer-Team des Olchinger Asyl-Helferkreises gibt bekannt, dass im Moment keine Spenden mehr angenommen werden können.

Olching – Nach der Ankündigung im Tagblatt kamen Kleider aus dem ganzen Landkreis. Nun muss alles erst einmal sortiert werden.

„Die Bekanntgabe der Annahmetermine für Spenden an die Kleiderkammer war sehr erfreulich und durch die Großzügigkeit der Spender unglaublich erfolgreich“, sagt Eva Gassner, die das Team der Kleiderkammer ehrenamtlich leitet. Somit kann den Geflüchteten konkret geholfen werden.

Neue Unterstützer

Ebenfalls positiv: Zu den 14 Ehrenamtlichen, die bereits in der Vergangenheit aktiv waren, sind 18 neue Unterstützer dazugekommen, womit genug vorhanden seien. Gassner hatte bereits die erste Kleiderkammer geleitet, die 2014 in einer Sammelunterkunft eingerichtet wurde und dann noch zwei Mal umzog, bis sie 2019 am jetzigen Standort an der Heckenstraße wegen geringer werdender Nachfrage aufgelöst wurde.

Ausgegeben werden Kleidung und auch Spielsachen ab dem 11. April montags von 15.30 bis 17.30 Uhr sowie dienstags und mittwochs jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr an der Heckenstraße 9. Neue Termine zur Annahme von Spenden sind ab Mai geplant. Infos online auf helferkreis-asyl-olching.de/spenden/sachspenden. gar

