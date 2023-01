Umsiedlung von Flüchtlingen: Stadt kritisiert Landratsamt

Asylantrag (Symbolbild) © McPHOTO/K. Steinkamp/IMAGO

Nach der Flüchtlingsrochade stimmt nun auch die Stadt Olching in die Kritik am Landratsamt ein. Bürgermeister Andreas Magg ist sicher: Die Umsiedlung der Flüchtlinge hätte vermieden werden können. Die Kreisbehörde bleibt bei ihrer Haltung.

Olching – Das Landratsamt war gezwungen, eine Gruppe ungarisch sprechender Sinti/Roma aus der Maisacher Erstaufnahme abzuverlegen. Weil die Gruppe aus Sprachgründen zusammen bleiben sollte, traf man die Entscheidung, die nun so schwer kritisiert wird: Ukrainer, die bis dahin in der Unterkunft in Geiselbullach wohnten, wurden in Wohnungen oder kleinere Unterkünfte gebracht und schufen so Platz für die Neuankömmlinge.

Rund 60 Geflüchtete, darunter 20 Kinder, seien in den vergangenen Tagen abrupt in andere Unterkünfte im Landkreis verlegt worden, ohne dass die Stadt Olching oder der Helferkreis Asyl zuvor informiert worden seien, kritisiert nun Bürgermeister Magg.

Sprachbarriere immer vorhanden

Die Sprachargumentation, wegen derer die neue Gruppe zusammenbleiben solle, sei nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich gebe es bei den vielen verschiedenen Gruppen von Geflüchteten schon seit jeher Sprachbarrieren. Bei der Rochade werde kein neuer Platz für Flüchtlinge geschaffen. Es werde nur Aufwand und Leid verursacht.

Gut integriert

Magg unterstreicht: Die ukrainischen Familien seien in Olching bereits gut integriert gewesen. Die Kinder hatten Betreuungsplätze in Kitas und Schulen, nicht zuletzt dank des Engagements des Helferkreises Asyl, der die Menschen intensiv unterstützt habe. An der Grundschule Graßlfing sei außerdem die erste Willkommensklasse für ukrainische Kinder im Landkreis gestartet worden, noch bevor dies vom Kultusministerium überhaupt als Idee vorgegeben worden sei. „Für die ehrenamtlichen Helfer des Helferkreises Asyl ist es nicht nachvollziehbar und frustrierend, dass dieses Engagement nun umsonst war und weder sie noch die Stadt überhaupt über die Pläne informiert wurden“, so Magg.

Aufgabe sehr herausfordernd

Der Bürgermeister räumt freilich auch ein: Die Stadt Olching sei sich der Tatsache bewusst, dass eine solche Entscheidung des Landratsamts eine Abwägung darstelle und die Aufgabe aktuell mehr als herausfordernd sei. „In diesem Fall war das aber eine massiv falsch gewichtete Abwägung, die so nicht nachvollziehbar ist“, sagt Bürgermeister Magg. „Zudem ist die mangelnde Informationspolitik des Landratsamts leider aktuell eher Standard als als Panne anzusehen.“

Das Landratsamt selbst hatte eingeräumt, dass die Kommunikation nicht besonders glücklich gelaufen ist. In der Sache verteidigt die Kreisbehörde die Entscheidung aber.

Unterbringung oberste Priorität

Oberste Priorität habe die Unterbringung der ankommenden Menschen, schreibt Landrat Thomas Karmasin. „Leider sind die Unterbringungskapazitäten so knapp, dass wir nicht allen Wünschen, etwa nach einer Aufrechterhaltung des sozialen Netzes, entsprechen können.“

Allen sei klar, dass ein Umzug nicht nur für die Bewohner, sondern auch für die beteiligten Kommunen und nicht zuletzt für die Helferkreise mit Aufwand und Einbußen verbunden ist, besonders für die Kinder. „Hier war aber keine andere Lösung in Sicht“, so Karmasin. Die Vorbereitungen für die Ankunft eines neuen Busses hätten in der betreffenden Woche von nur einer Person gemeistert werden müssen.

Das Landratsamt, insbesondere die mit der Flüchtlingsunterbringung befassten Mitarbeiter, seien mit einer Aufgabe betraut, zu deren Erfüllung nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stünden, so Karmasin. „Damit meine ich nicht nur die personellen Ressourcen im Amt, sondern vor allem das Angebot an geeigneten Unterkünften: es ist schlicht nicht vorhanden.“ st

