Unfall auf der A8 führt zu kilometerlangen Staus - Sperrung bis Mittag

Von: Thomas Steinhardt

Ein Transporter prallte gegen den Fahrbahnteiler. © Feuerwehr Geiselbullach

Am Montag in der Früh ist es zu einem Unfall auf der A8 bei Eschenried gekommen. Die Folge: Lange Staus.

Eschenried - Ein Transporter prallte am Montag (5. Juni) kurz nach 6 Uhr am Autobahndreieck München-Eschenried auf Höhe der Zweiteilung der Fahrbahnen der A8 und A99 in einen Fahrbahnteiler. Das berichtet die Polizei. Es kam zu einem erheblichen Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise nach bisherigem Kenntnisstand niemand, heißt es in einem ersten Bericht der Polizei von 7 Uhr in der Früh.

Die Hauptfahrbahn der A8 konnte nach kurzen Verkehrssicherungsmaßnahmen wieder freigegeben werden. Die Hauptfahrbahn der A99 Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Salzburg (A8 AK Süd) musste aufgrund erheblicher Verunreinigungen durch auslaufende Betriebsstoffe gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch länger andauern. Der Rückstau ist kilometerlang. Den Verkehrsteilnehmern wird zu einer Umfahrung über die ausgeschilderten Umleitungen geraten.

Da aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe noch Erdreich ausgebaggert werden muss, verzögern sich die Aufräumarbeiten bis gegen Mittag. Das teilt die Polizei mit. Die Eschenrieder Spange bleibt bis dahin komplett gesperrt.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 58-jährigen Fahrer eines Mercedes-Kleintransporter aus Baden-Württemberg der aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam und gegen den Fahrbahnteiler prallte. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben beide unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro, am Fahrbahnteiler beläuft sich der Schaden auf rund 25 000 Euro. Am Unfallort sind die Feuerwehren Geißelbullach und Graßlfing eingesetzt.

