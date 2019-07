Unfall in Olching: Audifahrer weicht aus und prallt gegen Laternenmast

Ein 37-jähriger Münchner hat beim Abbiegen in Olching nicht gut aufgepasst und dadurch einen Unfall verursacht. Dabei knickte auch ein Laternenmast um.

Olching - Ein 37-jähriger Münchner hat beim Abbiegen in Olching nicht gut aufgepasst und dadurch einen Unfall verursacht. Der Golffahrer wollte Samstagmittag von der Feursstraße in die Wittelsbacherallee abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Audi eines 32-jährigen Olchingers, der in Richtung Grasslfing unterwegs war.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Olchinger nach rechts aus und prallte dabei frontal gegen einen Laternenmasten. Dieser knickte um. Die Geiselbullacher Feuerwehr und der Bauhof mussten den Masten entfernen. Für die Dauer der Arbeiten war die Wittelsbacherallee etwa eine Stunde lang gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Audi und an der Laterne wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Münchner muss nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

gar