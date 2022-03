Unvernunft führt zu mehreren Bränden

Von: Helga Zagermann

Die Hecke brannte lichterloh, dann auch das Gartenhaus: Die Estinger Feuerwehr griff ein. © FFW Esting

Brände in Olching, Gröbenzell und Maisach haben am Wochenende Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden von geschätzt fast 40.000 Euro.

Olching/Gröbenzell/Maisach - In Esting wollte ein 64-Jähriger am Samstag mit dem Gasbrenner Unkraut aus seinem Garten entfernen. Es kam, wie es kommen musste: Wegen der anhaltenden Trockenheit brannte gleich eine Hecke – und die Flammen griffen auf ein Gartenhäuschen über.

Menschen waren nicht in Gefahr, sodass die Estinger Feuerwehr vorrangig dafür sorgte, dass nicht auch noch Wohnhaus und Garage weiter beschädigt wurden. Die Flammen zerstörten aber einen Stromverteilerkasten, sodass mehrere Haushalte ohne Strom waren. Gesamtschaden: 15.000 Euro.

In der Nacht auf Sonntag brannte es in Gröbenzell: nach einem technischen Defekt eines Wäschetrockners im Keller eines Reihenhauses an der Gärtnerstraße. Dank der installierten Rauchmelder wurden die Hausbesitzer wach. Die Feuerwehr Gröbenzell konnte den Brand schnell löschen und belüftete das Haus. Das Ehepaar wurde vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt, konnte dann aber ins Haus zurück. Schaden: 2000 Euro.

In östlichen Teil Olchings wurden am Samstagnachmittag drei Kleingartenhäuschen durch Feuer zerstört. Ein junges Paar, das erst seit kurzem eine Kleingartenparzelle in der Anlage besitzt, wollte alte Holzlatten verbrennen, in einer mit massiven Steinen umrandeten Feuerstelle. Allerdings gerieten die Flammen aufgrund der starken Trockenheit außer Kontrolle. Das Paar schaffte es nicht, den Brand zu löschen. Ihr Häuschen und die beiden Nachbarhäuschen wurden so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen. Schaden: 20.000 Euro. Die Feuerwehren Graßlfing und Gröbenzell verhinderten ein Übergreifen auf weitere Hütten. Verletzt wurde niemand.

Im Bereich der Maisacher Moosalm hat am Samstag ein Birkenwäldchen gebrannt. Spaziergänger meldeten das Feuer. Betroffen war eine Fläche von etwa einem Hektar. Zur Brandbekämpfung waren 30 Feuerwehrkräfte aus Überacker, Maisach, Geiselbullach und Gernlinden eingesetzt. Das Löschen gelang, bevor größere Baumbestände zerstört wurden. Verbrannt war überwiegend Totholz.

Die Polizei stellte später fest, dass im Wäldchen ein Lagerfeuer entzündet worden war. Es könne nicht ausgeschlossen werden, so die Beamten, „dass spielende Kinder das Lagerfeuer gemacht haben und dieses außer Kontrolle geriet“. Der Sachschaden sei zwar gering, doch aufgrund der Trockenheit hätte die Sache schlimm ausgehen können. Zudem sei Feuermachen im Wald verboten. Wer Hinweise zum Feuer im Moos machen kann, soll sich bei der Polizei Olching melden.