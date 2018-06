Die Bilanz nach Blitz, Donner und Hagel

Relativ glimpflich hat der Landkreis das Unwetter am frühen Abend überstanden. Die Hilfs- und Rettungskräfte hatten dennoch alle Hände voll zu tun.

Landkreis – Nach Angaben von Florian Scharf, der mit seinen Mitarbeitern in der Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) die Einsätze koordinierte, wurden die Feuerwehren landkreisweit zu 35 Einsätzen alarmiert. Schwerpunkt war der östliche Landkreisteil. In Olching musste die überflutete Bahnunterführung an der Feursstraße erst leergepumpt werden, ehe sie wieder freigegeben werden konnte. In Germering und Fürstenfeldbruck konzentrierten sich die Einsätze auf vollgelaufene Keller und von den Wassermassen überspülte Straßen. Verspätungen und Zugausfälle gab es auf den S-Bahn-Strecken.

In Maisach wurde wie beim jüngsten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Österreich der Anstoß des Relegationspartie gegen den TSV West verschoben. Hauptsächlich, damit wegen des Unwetters zunächst daheim gebliebene Fußballfans noch pünktlich kommen konnten.