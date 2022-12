Exotik und Entspannung: Wellness-Oase mit Saunahütten am Weiher geplant

Von: Kathrin Böhmer

Baden und die Seele baumeln lassen: So oder so ähnlich wird der Außenbereich aussehen. © Privat

Das geplante neue Spa im Olchinger Gewerbegebiet an der B 471 soll nicht nur Entspannung in den Innenräumen bieten. Der Betreiber möchte auch einen Außenbereich schaffen.

Olching – Der Betreiber wünscht sich ausdrücklich ein Naturerlebnis am angrenzenden Stürzer Weiher, wie jetzt bekannt wurde. Dort sollen Saunahütten gestresste Seelen kurieren.

Wer wissen will, was ihn in der seit drei Jahren geplanten Olchinger Wellness-Oase erwartet, der muss nur nach Hamburg schauen. Dort befindet sich nämlich die Blaupause des Vabali-Spas, das auf der freien Wiese bei Stürzer Weiher, Amazon & Co. im Geiselbullacher Gewerbegebiet an der B 471 entstehen soll.

Der Kölner Investor, der rund 40 Millionen Euro für das Projekt einkalkuliert, setzt auf Exotik à la Bali. Weiße Vorhänge baumeln von der Decke über einem riesigen Pool mit Fliesen, Holzliegen laden zum Entspannen ein, ebenso Saunen mit Blick aufs Wasser und Massagen mit Bambus-Sticks oder heißen Steinen. Es ist ein Wellnesstempel für gestresste Erwachsene, die hier sogar einen kleinen Kurzurlaub einlegen können: Man kann Zimmer im Hotel daneben buchen.

Vabali-Spa Olching: Stege und Saunahütten

Ganz ähnlich soll es also in Olching aussehen. „Der Investor legt besonderen Wert darauf, dass der Weiher miteinbezogen wird als Naturerlebnis“, erklärt Planerin Marion Linke. Sie stellte dem Stadtentwicklungsausschuss (siehe unten) kürzlich den aktuellen Stand vor. Eine besondere Rolle spielte dabei der angrenzende Weiher. „Hier soll es in einem Bereich Stege und Saunahütten geben.“ Die Hütten seien zwischen 60 und 100 Quadratmeter groß, ganz klassisch kommen die Besucher hier in den Genuss eines Aufgusses. In einer Hütte wird es wohl etwas zu trinken geben, von Gastronomie will die Planerin aber nicht sprechen. „Ruhe und Erholung stehen im Vordergrund.“ Zwischen den Saunagängen sollen die Gäste eine Verschnaufpause einlegen können.

Vabali-Spa Olching: Ausgleichsflächen nötig

Da der Weiher nun mit einbezogen wurde, bedurfte es einiger Prüfungen. Mit fachlicher Unterstützung habe man über ein Jahr lang nach Lösungen gesucht. Es würden umfangreiche Ausgleichsflächen geschaffen, unter anderem eine grüne Zunge für die Mitarbeiter, damit diese sich in ihrer Pause ebenfalls erholen könnten. Dass der Bedarf bestehe, dafür gebe es bereits eindeutige Indizien: Pizzakartons und Burgerkisten im Sommer in der freien Natur. Klar sei: „Die Leute wollen raus in ihrer Pause.“

Allein das Vabali-Spa, das ja nur eine Teilfläche des sogenannten dritten Bauabschnitts des Gewerbegebietes bezieht (rund 3,6 Hektar), wird 200 Mitarbeiter beschäftigen. Geplant sind insgesamt zwölf Saunen, Pools im Innen- und im Außenraum sowie Rückzugsorte. Das Ticket kostet um die 39 Euro, Handys sind strikt verboten, 630 Parkplätze stehen zur Verfügung. Mit einem Spaßbad wie der Therme Erding will Stephan Theuner von der Kölner Kette „Vabali-Spa“ nicht verglichen werden. Ruhe und Erholung stünden absolut im Vordergrund.

Vabali-Spa Olching: Bürger fürchten um ihre Fernwärme

Ziemlich entspannt und somit dem Thema angemessen lief die Diskussion im Stadtentwicklungssauschuss. Dieser muss tätig werden, da es baurechtlicher Veränderung auf dem Gebiet bedarf: Wellness-Oase und Hotel erfordern eine Sondernutzung, weitere Betriebe sollen unterkommen, es müssen also ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan verändert werden.



Das Gremium ignorierte allerdings nicht, dass es eine gewisse Brisanz habe, in einer Energiekrise wie der jetzigen Pläne für einen Wellness-Tempel (und somit einen großen Energiefresser) zu schmieden. Maria Hartl sagte: „Die CSU hofft darauf, dass sich die Zeiten wieder ändern, wir wollen aber Infos an die Hand bekommen.“



Der Betreiber sollte erneut eingeladen werden und etwa klären, wie hoch der Wasserverbrauch tatsächlich sei oder wie er die Fernwärme nutze. „Die Bürger fürchten, dass für sie nichts mehr bleibt.“ Auch die Höhe der Gewerbesteuer-Einnahmen sei ein Punkt.



Bürgermeister Andreas Magg (SPD) stimmte zu. „In der Energiekrise werden diese Fragen noch brisanter.“ Ulrike Girtner (ÖDP) pochte auf echte, ehrliche Antworten. Da zeigte sich Magg den Betreiber betreffend sehr zuversichtlich.



Vabali-Spa Olching: Vernichtung von Biotopen?

Grünen-Chefin Ingrid Jaschke erklärte, dass ihre Fraktion keine „einheitliche Meinung“ zu dem Thema habe. Als negative Punkte erwähnte sie: Vernichtung von Biotopen, Gefährdung von dort ansässigen Lebewesen und zunehmender Verkehr. „Auch wenn der wohl großteils über die Autobahnen abgewickelt wird.“ Bei den Parkplätzen plädierte sie dafür, in die Höhe zu gehen, um weniger Fläche versiegeln zu müssen.



Josef Gigl (FWO) betonte, dass es wichtig sei, dass das Spa möglichst energieautark sei. Das Verkehrsaufkommen sah er allerdings weniger kritisch als das bei einem anderen Großprojekt: die Pläne der Kreisstadt für den Fliegerhorst.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.