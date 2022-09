Detailfragen

Mini-Eisdiele am Olchinger See geplant - doch bei der Genehmigung hakt es

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Will sich um einen Eis-Stand vergrößern: die Villa Romantica am Olchinger See. © mm

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, aber möglicherweise gibt es schon einen Grund, sich auf den nächsten zu freuen: Vor dem italienischen Restaurant am Olchinger See soll ein Eisverkauf mit eigener Terrasse gebaut werden. Bislang hakt es aber an der Genehmigung.

Olching – Die Idee ist, eine Art Pavillon aus Holz mit eigener Terrasse vor der Villa Romantica zu errichten, wo Spaziergänger und Badegäste am Olchinger See sich ein leckeres Eis holen können. Bislang gibt es einen Fenster-Verkauf. Die Idee dürfte ziemlich gut ankommen, immerhin ist die Örtlichkeit beliebt und an heißen Tagen sehr belebt. Allerdings lässt die neue Attraktion noch auf sich warten. Es hängt noch an den Behörden, das Genehmigungsverfahren läuft bereits seit zwei Jahren.

Der Bauantrag liegt seit 2018 vor, am Zug ist derzeit das Landratsamt. Der Chef der Villa Romantica, Giuseppe Casa, will sich nicht zu den Details äußern, da das Vorhaben eben noch nicht in trockenen Tüchern ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Problem: Landschaftsschutzgebiet

Die Kreisbehörde erklärt auf Anfrage die Hintergründe. Das Problem ist unter anderem, dass der Pavillon rückseitig des Restaurants an einer Stelle im Außenbereich errichtet werden soll, die Probleme mit sich bringe. Diese liege im Landschaftsschutzgebiet „Graßlfinger Moos und Olchinger See“ und teilweise auch noch im Überschwemmungsgebiet des beliebten Badesees.

Das Landratsamt habe deshalb bereits vor zwei Jahren einen Kompromiss mit dem Bauherren und den Planern ausgehandelt, damit die Sache genehmigt werden kann. Allerdings hätte sich die anderen Partei nicht an die Vereinbarungen gehalten, so sei es zu Umplanungen und weiteren zeitlichen Verzögerungen gekommen.

Das sagt die Stadt

Die Stadt Olching steht dem Vorhaben positiv gegenüber. Immerhin gab es bereits vor fünf Jahren Pläne, das Ufer zu einer Art Promenade umzugestalten, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Da würde der Eis-Pavillon gut hineinpassen. Bislang blieb es allerdings bei der Sanierung der Wege rund um den See.

Im Januar dieses Jahres gab es laut einer Landratsamtssprecherin schließlich einen Ortstermin mit allen Beteiligten an der Villa Romantica an der Ascherbachstraße. Hier sei abschließend ausgemacht worden, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Genehmigung für den Außenverkauf erfolgen könne. Ein paar Monate später, im Juni, seien die geänderten Pläne vorgelegt worden, allerdings noch unvollständig, wie es heißt.

Detailfragen

Vom Umfang her würden sie zwar nun der Vereinbarung entsprechen. Da das Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet und im Überschwemmungsgebiet liege, seien hierfür jedoch Ausgleichsmaßnahmen nachzuweisen, die der Zustimmung der Naturschutzbehörde und des Wasserwirtschaftsamtes bedürfen. Diese Abklärung könne erst erfolgen, wenn die Unterlagen vervollständigt wurden. Daneben gelte es auch noch bauordnungsrechtliche Detailfragen zu klären.

Man darf also gespannt sein, ob es nächsten Sommer klappt mit der neuen Attraktion am Olchinger See.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.