Volksbank macht Service-Schalter in Neu-Estinger Filiale zu

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Eine Voba. © mm

Am Mittwoch wird die Volksbank-Filiale in Neu-Esting geschlossen, allerdings nicht ganz.

Neu-Esting – „Es geht nur um den Service-Schalter“, erklärt VR-Vorstandsvorsitzender Robert Fedinger. Kunden können weiterhin den Geldautomaten im Selbstbedienungsbereich (SB) nutzen und auch Termine für Beratungen vereinbaren. Grund für die Schließung ist laut Bankchef, dass die Filiale einfach zu wenig von Kunden frequentiert wurde.

Fedinger spricht von rund 20 Kunden am Tag, die an den Schalter kamen. „Es geht dabei aber nicht nur um die Personenanzahl, sondern auch um das Anliegen.“ Es sei natürlich ein Unterschied, ob Kunden kommen, um Geld zu überweisen oder um einen Bausparvertrag abzuschließen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Fedinger schätzt, dass etwa die Hälfte der Privatkunden mittlerweile Online-Überweisungen vornimmt. Bei Geschäftskunden liege der Anteil noch höher. Fakt ist: Immer weniger Kunden kommen in die Geschäftsstelle vor Ort, etwa in Neu-Esting. Deshalb zieht das Kreditinstitut aus betriebswirtschaftlichen Gründen nun Konsequenzen. Die Sparkasse hat dies laut Fedinger bereits vor drei Jahren in dem Olchinger Ortsteil getan. Eine einzige negative Rückmeldung hat es laut Fedinger bislang auf die Mitteilung der VR-Bank gegeben, den Schalter zuzumachen. „Der große Ansturm ist aber ausgeblieben.“

Wenige Minuten entfernt

Ein Grund hierfür könnte sein, dass „wenige Minuten“ entfernt die große Geschäftsstelle der VR-Bank in Olching ist. „Und die ist sehr gut frequentiert“, berichtet Fedinger. Genaue Zahlen nennt er nicht. Das sei schwierig, weil es Schwankungen gebe. Am Monatsanfang kommen vielleicht sehr viele Kunden, in der Monatsmitte dafür wieder weniger.

Das Filialsterben geht dennoch weiter. Auch der Service- Schalter der VR Bank in Jesenwang ist zum Stichtag 1. Juni dicht (wie berichtet). Hier spielt noch ein weiterer Punkt eine Rolle: der Fachkräftemangel. Sobald Mitarbeiter wegbrechen, werde es schwierig, jede kleine Filiale weiter zu betreiben, so Fedinger. Das sei der Grund gewesen, warum den Kunden die Schließung nur kurzfristig mitgeteilt werden konnte. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.