Olchinger Volksfest legt Bilderbuchstart hin

Von: Peter Loder

Teilen

Drei Schläge brauchte Bürgermeister Andreas Magg, dann floss das Bier. © Weber

Trotz ungewohntem Ablauf: Olchings Jubiläums-Volksfest ist famos gestartet. Nicht nur der günstige Bierpreis (die Maß kostet 9,60 Euro) und der weiß-blaue Himmel haben die Besucher in Scharen gelockt. Das typische Olchinger Flair mit Kettenkarussell, Riesenrad, und Autoscooter statt Hightech-Nervenkitzel macht’s offenbar aus.

Olching – Eine Volksfesteröffnung ohne Bieranstich und Umzug – das ist schon arg gewöhnungsbedürftig, auch wenn die Traditions-Zeremonie 24 Stunden später nachgeholt wurde. In Olching wurde der Testlauf gewagt, freitags schon ausgeschenkt und erst am Samstag richtig o’zapft.

Ob sich das Konzept dauerhaft durchsetzt, wird sich zeigen. Bürgermeister Andreas Magg hatte nach drei samstäglich-trockenen 18-Uhr-Schlägen eine salomonische Lösung parat: „Wir ziehen die Sache jetzt durch, sprechen mit den Beteiligten, ziehen Bilanz und entscheiden dann, ob wir es immer so machen.“

Kabarett-Abend: Zelt nur dürftig gefüllt

Schon die vorgezogene Festtags-Zugabe am Donnerstag in Form eines Kabarettabends mit dem Puchheimer Star-Comedian Simon Pearce hatte das 2000 Personen fassende Bierzelt der aus Freising gekommenen Wirtsfamilie Widmann nur dürftig gefüllt. Auch als am Freitag dann die Ballermann- und TV-erprobten „Jungen Zillertaler“ mit ihrem Monster-Technik-Truck aus Österreich angerückt waren, hätte Andreas Hörl als dienstältester Volksfestreferent der Region gern mehr auf den Bänken tanzende Mädels und Burschen gesehen. So aber blieb die Lage bei der exakt getakteten Vier-Stunden-Show im nur zur Hälfte gefüllten Biertempel relativ überschaubar.

Dass die drei JuZi-Musikanten ein Draufzahlergeschäft waren (die Zeltbesucher hatten freien Eintritt), sieht Hörl mit einem Blick in den gleichzeitig voll besetzten Biergarten nicht so. Erst recht nicht nach dem Anblick am Samstag, als die Zillertaler mit ihrem nach einem Verlade-Malheur etwas ramponierten Laster längst schon wieder das Weite gesucht hatten und noch in der Nacht zum nächsten Auftritt in die Steiermark geeilt waren. Nun sorgte die Olchinger Blasmusik für Stimmung.

Zuvor war mit einer Rekordbeteiligung von etwas mehr als 2000 Vereinsmitgliedern der mit viel Blechmusik und Fanfaren begleitete Festzug am späten Nachmittag durch die Stadt hin zum Zelt gezogen. Mindestens doppelt so viele Zuschauer säumten die Straßen. Was Bürgermeister Magg aufgefallen ist: „Noch nie waren so viele Kinder dabei.“ Das mag durchaus am familien-freundlicheren Samstags-Termin gelegen haben.

Vereine für Festzug am Samstag

Mit dem könnten sich ohnehin vor allem die Vereine anfreunden. Sepp Mösl vom Estinger Glöckerlverein: „Am Samstag haben mehr Leute Zeit. Freitags sind viele im Stress, um pünktlich zum Anstich Feierabend zu machen. Wir haben’s jedenfalls genossen.“ Auf den Punkt brache es Olchings Sportclub-Vizepräsident Bernhard Huppmann: „Wichtig ist, dass alle da sind und wir gemeinsam feiern können.“ Nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause keine Selbstverständlichkeit.

Vor vollbesetzter Kulisse zapfte neben Magg dass Fassl mit dem extra fürs Volksfest gebrauten Edelstoff aus der Maisacher Brauerei an. Bayerns Bierkönigin Sarah Jäger zapfte den mit Olchinger Weißbier aus Graßlfinger Produktion gefüllten hölzernen „Hirschen“ an. Sie war für die Zeremonie extra aus dem oberpfälzischen Schwandorf angereist.

Der Bürgermeister hat zuvor den „familienfreundlichen Charakter“ von Olchings Volksfest betont und mit Blick auf die Mitbewerber in der Umgebung extra darauf hingewiesen, dass es „bei uns kein Bier aus dem Supermarkt gibt“. Mit dem Senioren-Nachmittag und dem Feuerwerk am Abend geht es am heutigen Montag weiter.