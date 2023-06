Volksfest lief gut - aber Leute geben weniger Geld aus

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Nahmen weniger ein: Bei den Karussells saß der Geldbeutel der Besucher heuer nicht so locker wie sonst. © weber

Die Menschen sind seit der Klimakrise und Debatten um Heizungen vorsichtig geworden beim Geld ausgeben. Das bekam auch das Olchinger Volksfest zu spüren, das am Sonntag endete.

Olching –„Es hat vor allem die Schausteller getroffen. Da wird halt nur ein Chip fürs Autoscooter gekauft statt wie früher zwei“, berichtet Volksfestreferent Andreas Hörl. In einer ersten Bilanz hält er fest: Die Besucherzahl ist ähnlich gut wie in den Vorjahren, aber es wurde weniger konsumiert – vor allem im Vergleich zum Rekordjahr 2022 nach der Pandemie und jenseits des Festzeltes.

Denn: Speisen und Getränke seien gut gelaufen. Die genauen Zahlen erfährt Hörl noch beim Gespräch mit dem Festwirt. Positiv: „Es gab viel Lob für das gute Essen.“ Beim Personal habe man noch aufgestockt, alles in allem habe das gut geklappt. In Spitzenzeiten seien vereinzelt längere Wartezeiten von 20 Minuten aber nicht zu vermeiden gewesen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Weniger gut kamen die Alpenoberkrainer an, die am Donnerstag gemächliche Blasmusik spielten. „Das war Manchen doch zu langweilig“, erzählt Hörl. Andere wiederum seien froh gewesen, dass es mal ruhiger zuging.

Friedlich

Vom jugendlichen Publikum her war der Dienstag, als die Oktoberfestband Nachtstark spielte, am besten besucht. Sehr viel los war auch am ersten Samstag, als 2000 Olchinger mit den Vereinen ins Zelt einzogen.

Hier könnte es im nächsten Jahr eine Änderung geben: „Wir überlegen, den Einzug doch wieder auf Freitag zu legen“, verrät Hörl. Man sei davon ausgegangen, dass es den Meisten am Samstag besser passe. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Insgesamt sei die Olchinger Wiesn auch dank Security und Musik-Konzept mit sanftem Ausklang friedlich gewesen. Das bestätigt auch die Polizei. Zur Anzeige seien lediglich zwei Körperverletzungen gekommen. Und ein E-Scooter wurde gestohlen. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.