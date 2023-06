Am Weißbierkarussell geht die Party los - und hier geht sie weiter

Prosit: Bei schönstem Sommerwetter war auch im Biergarten gute Stimmung. © Weber

Das Olchinger Volksfest ist noch im vollen Gange. Eine Art Halbzeitbilanz zeigt: Das Weißbierkarussell, das ja ein Comeback feiert, wird gut angenommen. Für einige ist es der perfekte Start in einen gelungen Partyabend.

Olching – Gleich am Eingang des Volksfestes sticht dem Besucher eine besondere Attraktion ins Auge: das Weißbierkarussell. Für die Brüder Quirin und Max Hamatschek aus Gernlinden ist es gleich der erste Stopp. „Die Lage des Weißbierkarussells ist einfach super. Das Bier ist gut und zum Vorglühen ist die Lage umso besser. Anschließend geht man ins Bierzelt und kann dort weiterfeiern“, sagt Quirin Hamatschek.

Volksfest Olching: Das Beste im Münchner Westen

Guido Amendt, Chef der Olchinger Braumanufaktur (OBM), freut sich über die große Beliebtheit des Weißbierkarussells, um das es in den vergangenen Jahren ja doch ziemlichen Wirbel gab. „Es ist für viele der Beginn des Volksfests, manche kommen nach dem Bierzelt noch bei uns vorbei“, erzählt er. Für ihn ist das Olchinger Volksfest das beste im Münchner Westen.

Seit seinem zweiten Lebensjahr ist er jedes Jahr hier. Extra für das Weißbierkarussell hat die OBM eine Festweiße gebraut. Die Idee, nach langer Pause wieder ein solches Angebot auf die Festwiese zu bringen, kam von Wirt Michael Maier. Nachdem in den vergangenen Jahren eine Bar am Standort die Gäste versorgte, meinte dieser, dass ein Karussell nach all der Zeit ebenfalls wieder gut ankommen könnte. Amendt ist froh über diese Entscheidung.

Und er hat prominente Unterstützung: Faschingsprinzessin Amelie I. der Faschingsgilde Olching schenkt hier lächelnd im Dirndl Weißbier, Aperol & Co. aus.

Anstoßen mit dem speziell fürs Volksfest gebrauten Bier: Brauereichef Guido Amendt (r.) freut sich, dass das neu aufgelegte Weißbierkarussell gut ankommt. © Weber

Volksfest Olching: Jung und alt

Gut gelaunt ist auch Annika Müller. Sie ist mit zahlreichen Freunden im Bierzelt zu Gast. Die 19-Jährige ist gerne hier. „Viele Leute verstehen den Reiz von Volksfesten nicht. Ich finde wirklich, dass es viel mit Tradition zu tun hat. Wann sieht man noch so viele Leute in Tracht auf einem Haufen?“, sagt sie. Für sie ist klar: „Volksfeste vereinen junge und alte Menschen.“

Ihre Freunde Celina Schär und Tim Lippert sind ebenfalls begeistert. Für alle drei dürfen für gelungene Abende im Bierzelt auf keinen Fall Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“, Angels oder das Fliegerlied fehlen. „Allein diese Songs machen das Volksfest aus“, sagt Celina. Da machen sich Kultbands wie Nachtstark, die auch auf dem Oktoberfest auftreten, natürlich gut im Programm.

Volksfest Olching: Das sagt der OB

Auch Bürgermeister Andreas Magg richtete im Festzelt einige Worte an die Feiernden: „Wir sollten alles genießen. So lange konnten wir nicht gemeinsam feiern, das sollten wir wirklich schätzen.“ Aus diesem Grund wünscht er jedem eine schöne Festwoche und vor allem viel Spaß beim Feiern.

Die Landsberieder Lukas und Michi Bals und Lukas Förg sind das erste Mal auf dem Olchinger Volksfest. Die drei sind begeistert vom Weißbierkarussell. „Man muss einfach mal etwas Neues ausprobieren und da sticht einem beim Eingang direkt das Karussell ins Auge“, sagt Michi Bals.

So gibt es mit dem Weißbierkarussell einen perfekten Ort, um sich einzustimmen. Anschließend kann man im Bierzelt feiern und Party machen. Möglich ist das noch bis zum Sonntag. (Antonia Plamann)

