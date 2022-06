Mit Schnulzen gegen Maßkrug-Schlägereien: Darum war das Olchinger Volksfest so friedlich

Von: Peter Loder

Herzig und friedlich: Die Besucher des Olchinger Volksfestes waren sehr brav in diesem Jahr. © WEBER

Es war ein überdurchschnittlich friedliches Volksfest: Die Olchinger Wiesn ist nun vorbei, und es gab tatsächlich nur eine einzige Schlägerei. Auch sonst lief alles friedlich ab. Das Sicherheitskonzept inklusive Musikauswahl hat sich wohl bewährt.

Olching – Das 70. Olchinger Volksfest ist Geschichte, wird aber als runde Sache in Erinnerung bleiben. Nicht zuletzt, weil nach zweijähriger Corona-Zwangspause der Feier-Marathon auf die Besucher wie ein Befreiungsschlag wirkte. Volksfestreferent Andreas Hörl zog am sonntäglichen Abschlussabend jedenfalls ein positives Fazit: „Es war absolut friedlich. In der Stadt wurde nichts beschädigt. Das war schon einmal ganz anders.“

Der hauptberuflich beim Landeskriminalamt beschäftigte Polizeibeamte hatte dafür ein spezielles Sicherheitskonzept erarbeitet. Dies wirkte sich sogar auf die Musikgestaltung der Bands aus („Zum Abschluss immer ruhigere Klänge statt rockige Einpeitscher“, so die Vorgabe). Zudem kontrollierten Security-Mitarbeiter, dass nach 23.30 Uhr keine Maßkrüge mehr das Bierzelt verließen.

Die Olchinger Polizei vermeldet tatsächlich nur eine einzige Schlägerei in den zehn Tagen. Am vergangenen Samstagabend gerieten zwei Betrunkene in Streit. Beteiligt war ein 45-Jähriger aus Geiselhöring (Niederbayern) und ein Münchner (74). Der Niederbayer warf die Bierbank um, auf der der Senior saß. Dieser fiel zu Boden, warf aber noch eine halb gefüllte Bierflasche nach seinem Kontrahenten. Das Gefäß knallte gegen den Kopf des Niederbayern, weshalb dieser sich mit Faustschlägen revanchierte. Die Sicherheitsmitarbeiter stoppten die Streithähne schließlich. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Da es sich dabei um den einzigen nennenswerten polizeirelevanten Vorfall handelte, wie es in der Pressemitteilung heißt, zieht auch die Polizei die Bilanz: Es war ein ruhiges Jubiläums-Volksfest.

Auch von den Anwohnern kamen so gut wie keine Beschwerden

Und die nächste gute Nachricht: Aus der Bevölkerung habe es laut Volksfestreferent Hörls Erkenntnissen „so gut wie keine Beschwerden“ wegen Lärmbelästigung oder Ruhestörung gegeben. Als „deutlich besser als vor Corona“ bezeichnete er den Bierabsatz. Genaue Zahlen könne die Brauerei in Maisach aber erst im Laufe der Woche liefern.

Auch Festwirt Andreas Widmann aus Marzling (Kreis Freising) wollte sich zu den Umsätzen noch nicht näher äußern, nur so viel: „Wir sind zufrieden und froh, dass wir hier sein durften. Und wir kommen gerne wieder.“

Schon etwas konkretere Zahlen parat hatte Guido Amendt von der Olchinger Braumanufaktur, die für die Weißbier-Anlieferung zuständig war: „Wir werden wohl um etwa 25 Prozent über den Ausschankzahlen von 2019 liegen.“ Als Indiz diente ihm dazu, dass der zu Volksfest-Beginn ausschließlich für den Fischstand-Biergarten von Kurt Groß gefüllte 1000-Liter-Tankwagen schon drei Tage vor Festende leer war und nachgeliefert werden musste.

Wegen des heißen Wetters hätten die Besucher verstärkt Mixgetränke wie Radler und Russn bestellt. Die Hitze vertrieb am frühen Final-Sonntag auch die aus dem Donau-Ries-Kreis angereiste 22-köpfige Trachtenkapelle Oberndorf unter der Leitung von Dirigent Bernhard Hoffmann aus dem leeren Zelt. Die flotten Weisen erklangen stattdessen zunächst im gut besetzten Biergarten. Um 22 Uhr stimmte die Blasmusik mit „Servus, bis bald und auf Wiedersehen“ den Schlusstakt an.