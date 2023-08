Viel weniger Teilnehmer als sonst: Schlechtes Wetter bremst die Wanderlust

Von: Andreas Schwarzbauer

Mit Schirm gut gerüstet: Teilnehmer der Olchinger Wandertage. © Weber

Nur um die 500 Teilnehmer waren diesmal bei den Olchinger Wandertagen der Motorsportfreunde (MSF) dabei. Das schlechte Wetter hielt wohl viele ab, obwohl es dann doch relativ trocken blieb in Olching. Das Pech ging aber schon bei der Vorbereitung los.

Olching – „Es waren so wenige Teilnehmer wie nie“, berichtet Abteilungsleiterin Monika Fandrych. In den vergangenen Jahren seien durchschnittlich rund 650 zu den Olchinger Wandertagen gekommen. 2022 waren es sogar etwa 750.

Zwar blieb es am Samstag und Sonntag rund um Olching weitgehend trocken und mit Temperaturen um die 18 Grad herrschten eigentlich ideale Wanderbedingungen. Doch der graue Himmel schien einige abgeschreckt zu haben. „Aus der Umgebung waren nicht viele da, weil sie Angst hatten, dass es regnet“, bedauert Fandrych.

Der Sturm brachte die Streckenplanung durcheinander

Schon bei der Vorbereitung hatten die Wanderfreunde der MSF kein Glück mit dem Wetter. Wegen Sturmschäden waren die eigentlich geplanten Routen an der Amper entlang nicht begehbar. Umgestürzte Stämme und Äste lagen auf den Wegen und andere Bäume drohten noch umzufallen. „Eineinhalb Wochen vor Beginn hat die Stadt mitgeteilt, dass sie nicht alles rechtzeitig wegräumen kann und wir mussten die 20- und die 12-Kilometer-Route ändern“, sagt Fandrych.

Ratschen gehört dazu: Die Wanderfreunde Egglkofen mit Hildegard Geier (stehend). © Weber

Die 32-Kilometer-Strecke musste der Verein komplett streichen. „Das hätte mit den Genehmigungen nicht mehr hingehauen.“ Sauer ist sie deshalb nicht auf die Stadt. „Die Sicherheit der Menschen geht vor. Und es war so viel wegzuräumen. Außerdem hat uns die Stadt immer unterstützt und beraten.“

Jeder kann in seiner ganz eigenen Geschwindigkeit wandern

Bei den meisten Teilnehmern kamen die neuen Routen jedoch gut an. „Es war interessant, mal eine andere Strecke zu laufen“, sagt Andreas Richter von den Naturwanderfreunden Haspelmoor. Er ist mit seinem zweijährigen Sohn Theo im Buggy die 20 Kilometer gewandert. Es sei nicht das erste Mal, dass er seinen Kleinen dabeihat. „Ich habe ihn auch schon in der Kraxe mitgenommen.“ Heuer ist Theo sogar das letzte Stück selbst gegangen. Richter selbst wandert schon seit seiner Kindheit. Das Schöne an den Wandertagen sei, dass jeder mit seiner eigenen Geschwindigkeit unterwegs sein könne.

Die Organisatorin Monika Fandrych zeigt den Weg am Streckenplan. © Weber

Martin Bartelmäs ist etwa zum zehnten Mal am Start. Er reist extra aus Fichtenau (Landkreis Schwäbisch-Hall) an. „Ich treffe hier alte Bekannte und sehe mal eine andere Landschaft.“ Er ist auch die 20 Kilometer angegangen. „Ich habe versucht, die Strecke so schnell wie möglich zu walken, aber wenn ich jemanden getroffen habe, habe ich schon geratscht. Dann ist die Zeit egal.“

Begeistert ist auch Hildegard Geier vom Wanderverein Egglkofen aus dem Kreis Mühldorf. Sie zählt ebenfalls zu den Stammgästen. Und das hat einen Grund: „Hier ist es nicht so bergig, das ist besser für meine Knie.“

Die älteste Helferin: Erna Voggenreiter ist 92 Jahre alt und hilft nun beim Brotzeit machen. © Weber

Trotz der stressigen Vorbereitung standen für Organisatorin Fandrych die Wandertage nie infrage. „Ich gehe selbst gerne zu solchen Veranstaltungen, aber es werden immer weniger, weil viele Vereine sie wegen Überalterung ihrer Mitglieder nicht mehr durchführen können.“ In Olching ist die älteste Helferin 92 Jahre alt. Erna Voggenreiter sagt: „Ich bin früher selbst gewandert, aber das geht jetzt nicht mehr. Trotzdem helfe ich noch überall, wo Not am Mann ist. Das ist besser, als mich zu Hause zu langweilen.“

