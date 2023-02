Feuerwehr misst Dezibel: War der Faschingszug in Olching zu laut?

Von: Tobias Gehre

Die großen Lautsprecher auf den Faschingswagen sollen für ordentlich Stimmung beim Faschingszug sorgen. Doch sie machen auch jede Menge Krach. © Weber

Dass es beim Olchinger Faschingszug nicht leise zugeht, dürfte jedem bekannt sein. Wie laut es genau war, hat heuer erstmalig die Feuerwehr gemessen – was nicht allen passte.

Olching – Kein Faschingszug ohne anschließende Beschwerden: Meist geht es um Müll, Raufereien oder zu betrunkene Besucher. Bei Facebook echauffierten sich mehrere Nutzer am Mittwoch allerdings darüber, dass die Feuerwehr die Lautstärke gemessen habe. „Soll jetzt die Feuerwehr den Fasching überwachen und nicht mehr das Ordnungsamt und die Polizei?“, lautete eine Frage.

Nur dokumentiert

Bei den Brandbekämpfern will man das nicht so auf sich sitzen lassen. Kommandant Josef Gigl bestätigt auf Tagblatt-Nachfrage, im Auftrag der Stadt an einer Stelle die Lautstärke gemessen zu haben. „Wir haben nur dokumentiert“, sagt Gigl. Schließlich sei die Feuerwehr dem Ordnungsamt unterstellt und ohnehin vor Ort gewesen. Konsequenzen für möglicherweise zu laute Musik seien von der Feuerwehr nicht zu erwarten.

Vom Auftraggeber der Messungen sind diese aber sehr wohl möglich. Christian Richter, Leiter des Ordnungsamtes, bestätigt, die Feuerwehr mit Dezibel-Messungen beauftragt zu haben. „Es war ein informeller Prüfauftrag, um einen Überblick zu bekommen, wie laut es tatsächlich ist.“

Hintergrund

Hintergrund: Bei der Aufstellung der Wagen müssen sich diese einer Lautstärken-Messung unterziehen. Hat sich der Tross in Bewegung gesetzt, würden die Anlagen aber womöglich manchmal ein bisschen hochgejagt. So habe es auch heuer Eltern mit Kindern gegeben, die sich mit zugehaltenen Ohren zurückgezogen hätten.

Ob es nur gefühlt oder tatsächlich sehr laut war, sollten die Messungen zeigen. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor. Verraten will sie Christian Richter aber noch nicht. Die Resultate sollten erst mit dem Veranstalter besprochen werden. So viel verrät der Ordnungsamts-Chef aber jetzt schon: „Es gibt Gesprächsbedarf.“ Generell tue sich niemand einen Gefallen, wenn Kinder mit Hörschaden nach Hause gingen.

Beim Veranstalter des Umzugs, dem Komitee Faschingszug Olching, steht das Thema Lautstärke auch weit oben auf der Agenda, sagt Sprecher Luca Maier. Die Teilnehmer auf den Wagen würden im Vorfeld angewiesen, auf angemessene Lautstärke zu achten. Zudem würden die Lautsprecher nicht auf Kopfhöhe der Besucher angebracht. Die Veranstaltung sei schließlich nicht nur für die Wagenbesatzungen sondern auch und vor allem für die Gäste da. Insgesamt sei man sehr zufrieden mit dem Ablauf gewesen. „Man hat viele glückliche Gesichter gesehen.“

Kommentar: Lauschangriff der Feuerwehr? Muss denn immer alles kontrolliert werden? Mutiert die Feuerwehr zur Lärmschutzpolizei? Ist das der große Lauschangriff der Feuerwächter, die doch eigentlich was anderes zu tun haben? Sicher: all diese Fragen kann man aufwerfen angesichts der Lärmkontrolle durch die Einsatzkräfte der Olchinger Wehr beim Faschingsumzug. Aber – und das ist ein großes Aber: Wenn niemand bei der Lautstärke tricksen würde und sich jeder einfach an die Regeln halten würde, dann wäre die Kontrolle eben auch nicht nötig. Die Feuerwehr hat nur auf Bitten respektive Anordnung des Ordnungsamts gehandelt – und nur in diesem speziellen Fall ein paar Messgeräte bedient, die verraten werden, ob und wer zu sehr am Lautstärkeregler gedreht hat. Ein Faschingsumzug dieser Größe (war ja super, wie man hört) ist immer auch der Versuch einer Balance zwischen den verschiedenen Interessen. Die richtige Balance auch bei der Lautstärke zu finden, ist ein berechtigtes Anliegen, zumal ja auch viele Kinder dabei sind, die als Andenken an den Faschingsdienstag nicht unbedingt einen Gehörschaden davon tragen sollten. Etliche Dezibel sind erlaubt. Das bedeutet einen ordentlichen Wumms. Dieser muss ja nicht gleich zum Vierfach-Wumms werden. (st)

Schläge und Beleidigungen: Betrunkene benehmen sich nach dem Umzug daneben

Beim Faschingszug selbst blieb aus Sicht der Polizei alles ruhig. Als die große Sause allerdings vorbei war, machte sich bei manchem Besucher der Alkohol bemerkbar – mit Folgen. In einem Fall wollte sich ein 20-Jähriger einer Polizeikontrolle am Bahnhof entziehen. Er schubste einen Beamten und packte einen anderen am Kragen. Der junge Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei wehrte er sich nach Kräften und verletzte einen Beamten. Der 20-Jährige hatte 1,6 Promille.



Als sich zwei Mädchen stritten, musste die Polizei dazwischen gehen. Ein 15-Jähriger forderte die jungen Frauen auf, sich zu prügeln. Die Polizisten beleidigte er. Als diese die Personalien aufnehmen wollten, entriss er sich und wurde deshalb gefesselt. Dabei zog sich der Bursche leichte Abschürfungen zu.



Nicht handgreiflich, dafür aber ausfallend wurde eine 15-Jährige. Sie beleidigte Polizisten. Der Grund war schnell klar. Das Mädchen hatte stolze 1,6 Promille.

