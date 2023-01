Wegen Energiekrise: Derzeit weniger Personal im Rathaus

Von: Andreas Schwarzbauer

Das Olchinger Rathaus © Weber

Um Energie zu sparen, schränkt die Stadt Olching in den Weihnachtsferien ihren Betrieb im Rathaus ein. Für die Bürger werden noch bis Donnerstag, 5. Januar, weniger Ansprechpartner vor Ort sein. Deshalb könne es zu längeren Wartezeiten kommen.

Olching – Wenn nicht so viele Kollegen anwesend seien, müsse weniger geheizt werden und der Stromverbrauch sinke, erklärt Sprecherin Martina Sohn. „In einem so alten und so schlecht isolierten Gebäude wie unserem Rathaus ist das nicht zu unterschätzen.“ Einige Mitarbeiter würden im Homeoffice arbeiten, viele hätten sich freigenommen. Die Weihnachtsferien böten sich dafür an, „weil erfahrungsgemäß in dieser Zeit ohnehin nicht so viel Nachfrage besteht“. Bei dringenden Anliegen könnten die Olchinger aber vorbeikommen.

In jedem Amt sei jemand vor Ort, der ihnen weiterhelfen könne, verspricht Sohn. Es ist nicht die einzige Idee der Stadt, um Energie zu sparen. „Wie vom Bund für öffentliche Gebäude vorgegeben, beträgt die Temperatur im Haus 21 Grad oder weniger. Außer in der Mitarbeiterkantine wurden alle Kühlschränke im Haus ausgesteckt. Das Gleiche gilt für alle persönlichen Kaffeemaschinen und Wasserkocher“, zählt die Sprecherin auf. san

