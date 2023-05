Das Weißbierkarussell kehrt zurück auf das Olchinger Volksfest

Braumanufaktur

Das dürfte viele Olchinger freuen: Das Weißbierkarussell ist zurück auf dem Olchinger Volksfest.

Olching – Die Wellen schlugen im Jahr 2019 ziemlich hoch, als der beliebte Anlaufpunkt durch eine Karibik-Bar ersetzt wurde. Es gab damals Probleme damit, welches Bier angeboten werden soll. Der Betreiber wollte weiter das Maisacher Bier verkaufen. Die Stadt bestand auf das Olchinger Bier der Braumanufaktur auf Gut Graßlfing (OBM).

Volksfest Olching: Der Wirt und das Bier

Nun hat der eingefleischte Olchinger Michael Maier das Karussell übernommen. Er verkauft hier ausschließlich das OBM-Weißbier. Laut Stadt werde die Kooperation zwischen der Brauerei Maisach und der Olchinger Braumanufaktur aber auch in diesem Jahr fortgesetzt, sodass wieder Biere beider Brauereien genossen werden können – aber eben nicht überall auf dem Volksfest.

Volksfest Olching: Bunte Mischung

Seit über 70 Jahren gibt es die Olchinger Wiesn. Laut Stadt hat sich diese weit über die Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht und zieht mit einer Mischung aus modernen Attraktionen, bayerischem Brauchtum und geselligem Miteinander ein breites Publikum aus nah und fern an. Es ist ein echtes Familienfest, heißt es.

Für Besucher, die den Nervenkitzel suchen, gibt es in diesem Jahr sehr große und attraktive, schnelle Fahrgeschäfte: den 35 Meter hohen Kettenflieger „Bayern Star“, das Erlebnis-Labyrinth „Jumanji“ auf drei Etagen, die Loopingschaukel „Salto Mortale“ und vieles mehr.

Volksfest Olching: Der Einzug

Der traditionelle Volksfesteinzug mit den Olchinger Vereinen findet am Samstag, 3. Juni, um 16 Uhr statt, der Bieranstich bereits am Eröffnungstag, also am Freitag. Am Kinder- und Familientag (6. Juni) gibt es wieder Kinderschminken, ein Kasperl-Theater und die traditionelle Kindersprechstunde mit Bürgermeister Andreas Magg. Zudem warten attraktive Angebote für Familien.

Und es warten laut Rathaus noch mehr Höhepunkte auf die Besucher: das Brillantfeuerwerk (5. Juni), der internationale Boxvergleichskampf (4. Juni) sowie das Musikprogramm mit Bands wie Manyana, Nachtstark, den Alpenoberkrainern und der Blaskapelle Olching.

Die erfahrene Wirtsfamilie Widmann aus Freising, die das Festzelt betreibt, sowie weitere Gastronomen versorgen die Gäste mit kulinarischen Spezialitäten wie Steckerlfisch, Räuberfleisch, Schaschlik und Eiscreme. gar

Das Programm mit allen Infos findet man auf volksfest.olching.de.

