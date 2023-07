„Jetzt, das toppt das Ganze“: Wenn Schule zum Sorgenkind wird

Von: Hans Kürzl

Lehrermangel lässt die Chancengleichheit bei der Bildung leiden. Walter Braun, Leiter der Wittelsbacher Mittelschule, Germering Viele aktuelle Probleme kamen bei der Diskussionsrunde auf den Tisch. Bei jeder Anweisung wird man mit Bürokratie zugemüllt. Cathrin Theiß, Leiterin der Grundschule Graßlfing © Hans kürzl

Der Lehrermangel nimmt immer krassere Formen an. Nichts scheint mehr undenkbar – inklusive dem völligen Wegfall von Englisch und Kunst in Grundschulen.

Olching – Lehrer, die wegen Burnout ausfallen, sind längst Realität. Diese und andere Szenarien diskutierten Lehrer und Politiker kurz vor den großen Ferien. Auswege aus dem Dilemma werden verzweifelt gesucht.

Cathrin Theiß von der Grundschule Graßlfing ist eine erfahrene Schulleiterin. „Ich habe schon öfter Diskussionen um Lehrermangel erlebt. Aber das jetzt, das toppt das Ganze.“ 100 Wochenstunden sind mal zu Beginn dieses Jahres wegen Krankheit ausgefallen, zehn hat sie durch die mobile Reserve ersetzt bekommen. „Den Rest hat das Kollegium auffangen müssen.“

Bildung leidet

Da habe kaum einer mehr normalen Unterricht gemacht, so Theiß. In der Runde, zu der der Kreisverband des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) auch die Landesvorsitzende Simone Fleischmann geladen hat, sieht man dazu ausschließlich Kopfnicken.

Walter Braun, Leiter der Wittelsbacher Mittelschule in Germering, stellt fest: „Lehrermangel lässt die Chancengleichheit bei der Bildung leiden.“ Da komme sehr schnell eine soziale Komponente ins Spiel, sorgt sich Braun.

„Die Schüler von heute sind die Fachkräfte von morgen“, sagt Anita Müller, die stellvertretende BLLV-Kreisvorsitzende. Dass die mobilen Reserven, die für Notfälle gedacht sind, laut Fleischmann bereits zum Schuljahresbeginn aufgebraucht sind, macht die Sache für Schulen, Leitungen und Personal nicht besser.

Kürzungen

Was Fleischmann in die Runde wirft, sind weniger Lösungen als Ahnungen, was auf das Schulwesen zukommen könnte. Mehr Kinder in den Klassen, Wegfall von Teilzeitstunden. „Obwohl die jetzige Koalition einen Teufel tun wird, daran vor der Landtagswahl zu drehen.“ Es werde aber laut der BLLV-Landesvorsitzenden bereits diskutiert, wahlweise Englisch, Kunst, Musik, Religion oder Sport in der Grundschule zu kürzen.

Theiß warnt an dieser Stelle, dass gerade solche Fächer Erfolgserlebnisse bieten könnten, die sich auf die Hauptfächer positiv auswirken könnten. Für Fleischmann sind die Gedankenspiele um solche Kürzungen ein Unding. „Es wird nicht mehr über Qualität diskutiert, sondern was gerade so machbar ist.“ Was sie dabei nerve, sei das Weiterschieben von Verantwortung.

Die anwesende Politik gerät so ein wenig in die Defensive. Der Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi (SPD) lobt zwar das Engagement der Schulen während Corona, verweist aber darauf, „dass der Bund bei der Bildung auf die Länder angewiesen ist“. Der Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch (CSU) sieht die Kosten von Schulen: „Der Grundschul-Neubau in Mammendorf steht bei 28 Millionen.“ Da müsse vielleicht nicht jeder bauliche Wunsch erfüllt werden. Gabriele Triebel, Landtagsabgeordnete der Grünen, fordert mehr Verwaltungspersonal, damit sich Lehrkräfte auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren könnten.

Die Vertretung

Letzteres ergänzt die stellvertretende BLLV-Kreisvorsitzende Müller dahingehend, dass mehr Sozialpädagogen ebenfalls durchaus wünschenswert wären. Denn es müsse an die Gesundheit der Unterrichtenden gedacht werden, so Helene Thierauf-Renner, Beratungsrektorin für die Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg.

Helene Thierauf-Renner kritisiert, dass ausgefallene Stunden in keiner offiziellen Statistik auftauchen. Die Vertretung fange das ja nach außen hin auf. „An die Mehrbelastung denkt niemand.“ Auf Dauer könne das zu Burnout führen. Auch die Graßlfinger Schulleiterin Theiß fordert Entlastung. „Bei jeder Anweisung wird man mit Bürokratie zugemüllt“, sagt sie.

Sie spricht sich für mehr Entscheidungsfreiheit der einzelnen Schulen aus, auf den Lehrkräftemangel zu reagieren und mögliche Streichungen von Stunden vorzunehmen. „Dann gibt es halt an einer Schule das eine Angebot nicht, an einer nächsten fehlt das andere Fach.“

