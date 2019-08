Wieder Critical-Mass-Radeln in Olching

Die nächste Critical Mass, bei der Olchinger Radler in einem Rudel für ihre Rechte protestieren, findet am Samstag, 7. September, statt.

Olching - Das teilt der Ortsverein der Grünen mit. Treffpunkt ist an der Ecke Am Vogelherd und Fürstenfeldbrucker Straße am Ortseingang. Abfahrt ist um 11 Uhr. Es ist bereits die sechste Veranstaltung dieser Art. Die Organisatorinnen sind zufrieden. Trotz des wechselhaften Wetters und der Ferienzeit seien viele Leute erschienen, denen die Verbesserung der Infrastruktur am Herzen liegt. Die Nachbargemeinde Gröbenzell habe ihr Radverkehrskonzept mit vielen Verbesserungen veröffentlicht. In Olching streite man sich immer noch über die Einrichtung einer Fahrradstraße. Ein genauer Zeitpunkt, wann diese startklar ist, ist noch nicht bekannt.